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MLB／菊池牛棚練投處大谷也有經驗 愛妻深津瑠美參觀春訓營

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
天使隊左投菊池雄星已向春訓營報到，今日進行牛棚訓練。 截圖自天使官方X
天使隊左投菊池雄星已向春訓營報到，今日進行牛棚訓練。 截圖自天使官方X

天使隊左投菊池雄星已向春訓營報到，今天也進牛棚練投，全力備戰旅美生涯第7季，他的妻子深津瑠美也在IG更新動態，透露自己參觀位於亞利桑納州的天使隊春訓營，這位前電視主播笑說：「會去超市買些食材，先生回家會肚子餓。」

菊池出身日本花卷東高校，是大谷翔平的學長，但大聯盟生涯起步晚1年，2019年從水手隊起步，2022牛轉戰藍鳥隊，去年季中被交易到太空人隊，季後和天使簽下3年6300萬美元合約，披上熟悉的16號球衣。

菊池今天在牛棚熱身，正是大谷待了6個球季的地方，他在天使大展二刀流威力，完全沒有機會進入季後賽，去年和道奇隊簽下10年7億美元合約，轉戰國聯首季就奪下世界大賽冠軍。

菊池生涯前6季出賽166場，其中154場先發，投出41勝47敗、防禦率4.57，2023年在藍鳥11勝是個人代表作，也是唯一單季二位數勝投。

天使失去大谷後，去年99敗、勝率3成89都寫下隊史單季最慘紀錄，最近進入季後賽是2014年，目前連續10年淘汰是現役球隊最久，菊池今年先發表現十分重要。

天使 牛棚 藍鳥

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