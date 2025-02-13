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MLB／柯爾反悔跳脫合約選擇續留洋基：我從未想過離開

聯合新聞網／ 綜合外電報導
洋基王牌柯爾現身投捕訓練營。 路透
洋基王牌柯爾現身投捕訓練營。 路透

洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）休賽季短暫進入自由市場後，最終反悔取消跳出合約、改續留紐約，迎接他的第六個洋基賽季。今天在投捕訓練營談及這個決定，柯爾直言：「我從未想過要離開，這裡才是我的家。」

去年11月，柯爾原本行使合約選擇權，計劃放棄剩餘4年1.44億美元的合約。按照條款，洋基可選擇延長1年3600萬美元以取消他的跳脫權，但最終未執行此選項。最終柯爾決定撤回跳脫權，與球隊達成共識，繼續履行原合約至2028年。

柯爾將迎來第五次開幕戰先發，他在2023年奪下生涯首座賽揚獎，但因右肘傷勢延至6月才回歸，最終繳出8勝5敗、防禦率3.41，季後賽5場先發防禦率2.17。他坦言無緣冠軍令人遺憾，但也成為他繼續奮戰的動力：「這讓我們更有決心付出努力，為新賽季做好準備。」

本季洋基輪值將由柯爾與新加盟的左投弗里德（Max Fried）領銜，他對新搭檔讚譽有加：「他的專注與紀律將帶來穩定性，並成為年輕投手的榜樣。」投手教練布萊克（Matt Blake）透露，球隊密切監控柯爾的球速，目前已達92-94mph，最高95 mph，預計可迅速進入狀態。

隨著柯爾確定續留，洋基輪值深度提升，本季將再次衝擊冠軍，努力實現當年洋基老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）「不止一座冠軍」的期待

Gerrit Cole MLB 洋基

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