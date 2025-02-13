MLB／向完全陌生的巨人報到 快42歲的韋蘭德坦言很孤獨

下周將滿42歲的巨人隊老將韋蘭德（Justin Verlander）已經進駐亞利桑納州春訓營，開始進行接傳球，全力備戰生涯第20個球季，當務之急是熟悉新環境，他說：「現在覺得很孤獨，真的不認識這些人。」

韋蘭德過去春訓都在佛羅里達州，在「葡萄柚聯盟」進行熱身賽，生涯首次在亞利桑納州開訓，將從「仙人掌聯盟」起步，儘管背號仍是熟悉的35號，坦言對一切都很陌生。

巨人左投、2021年美聯塞揚獎得主瑞伊（Robbie Ray）原是老虎隊球員，和韋蘭德當過隊友，今年在巨人重逢，他說：「甚至沒有意識到，他從來沒有來過這裡。」

韋蘭德和巨人簽下1年1500萬美元合約，官網推測他是隊上第3號先發投手，生涯262勝在大聯盟史上排名41，也是現役最多勝投手，薛則（Max Scherzer）216勝居次，、克蕭（Clayton Kershaw）212勝排名第3。

A sneak peek at Justin Verlander’s first bullpen as a member of the #SFGiants pic.twitter.com/Dl8fLYgTpc — SFGiants (@SFGiants) 2025年2月13日

韋蘭德生涯拿過第3座塞揚獎，但去年在太空人隊受到肩部、頸部傷病困擾，17場先發投出5勝6敗、防禦率5.48，面對新球季挑戰，他說：「已經克服傷痛阻礙，這是近年感受最好的時刻。」

休賽季期間已進牛棚練投，最近一次投了50球，韋蘭德自認調整狀況不錯，最快球速也達92英里，今年將和韋伯（Logan Webb）、瑞伊、希克斯（Jordan Hicks）、哈里森（Kyle Harrison）共組巨人先發投手群。