快訊

台中新光三越11樓疑氣爆坍塌 一人無生命跡象…消防局：正釐清是否工安意外

高雄分屍魔家中找到牛排刀！ 懷疑可能用來片人肉片

吉伊卡哇手遊台灣也能玩！1招拿免費貼圖 新中文名稱超台味

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／向完全陌生的巨人報到 快42歲的韋蘭德坦言很孤獨

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
老將韋蘭德新球季轉戰巨人隊，對環境完全陌生。 截圖自巨人官方X
老將韋蘭德新球季轉戰巨人隊，對環境完全陌生。 截圖自巨人官方X

下周將滿42歲的巨人隊老將韋蘭德（Justin Verlander）已經進駐亞利桑納州春訓營，開始進行接傳球，全力備戰生涯第20個球季，當務之急是熟悉新環境，他說：「現在覺得很孤獨，真的不認識這些人。」

韋蘭德過去春訓都在佛羅里達州，在「葡萄柚聯盟」進行熱身賽，生涯首次在亞利桑納州開訓，將從「仙人掌聯盟」起步，儘管背號仍是熟悉的35號，坦言對一切都很陌生。

巨人左投、2021年美聯塞揚獎得主瑞伊（Robbie Ray）原是老虎隊球員，和韋蘭德當過隊友，今年在巨人重逢，他說：「甚至沒有意識到，他從來沒有來過這裡。」

韋蘭德和巨人簽下1年1500萬美元合約，官網推測他是隊上第3號先發投手，生涯262勝在大聯盟史上排名41，也是現役最多勝投手，薛則（Max Scherzer）216勝居次，、克蕭（Clayton Kershaw）212勝排名第3。

韋蘭德生涯拿過第3座塞揚獎，但去年在太空人隊受到肩部、頸部傷病困擾，17場先發投出5勝6敗、防禦率5.48，面對新球季挑戰，他說：「已經克服傷痛阻礙，這是近年感受最好的時刻。」

休賽季期間已進牛棚練投，最近一次投了50球，韋蘭德自認調整狀況不錯，最快球速也達92英里，今年將和韋伯（Logan Webb）、瑞伊、希克斯（Jordan Hicks）、哈里森（Kyle Harrison）共組巨人先發投手群。

塞揚獎 巨人 韋蘭德

延伸閱讀

NBA交易幾家歡樂一家愁 湖人馬刺賺到、獨行俠公認最大輸家

NBA／「他們在噓我嗎？」獨行俠老闆反應遭網友砲轟

NBA／得知交易已太晚！庫班曾強烈勸阻獨行俠賣掉唐西奇

NBA／轉戰獨行俠處女秀傷退仍寫33年新猷 AD霸氣喊：我在這裡！

相關新聞

MLB／道奇宣布：山本由伸扛東京開幕戰、佐佐木朗希第2戰

美國職棒大聯盟道奇隊將在3月18、19日於東京巨蛋舉行海外開幕賽，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天公布先發投...

MLB／二刀流大谷翔平進牛棚倒數 熱身賽固定打DH嚴禁盜壘

道奇隊球星大谷翔平迎接新球季，將恢復投打二刀流，本周末首次進牛棚練投，他說：「先適應一下投手丘斜坡，而非用力投球。」

MLB／佐佐木朗希送清酒感謝讓背號 羅哈斯：希望你傳承下去

為了感謝羅哈斯（Miguel Rojas）讓出11號球衣，道奇隊投手佐佐木朗希特別致贈日本清酒禮盒，羅哈斯開心說自己不會...

MLB／吉伊卡哇宣布與東京開幕戰聯名！烏薩奇擔任主審

美國職棒大聯盟（MLB）將在3月18、19日於日本東京巨蛋舉行海外開幕賽，洛杉磯道奇隊與芝加哥小熊隊交手。日本知名IP吉伊卡哇在社群平台宣布將與海外開幕賽合作，今後將推出特別商品，讓粉絲們相當期待。

MLB／向完全陌生的巨人報到 快42歲的韋蘭德坦言很孤獨

下周將滿42歲的巨人隊老將韋蘭德（Justin Verlander）已經進駐亞利桑納州春訓營，開始進行接傳球，全力備戰生...

MLB／布萊格曼1.2億美元加盟紅襪 尋求6年合約變3年但均薪驚人

大聯盟明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）終於確定新東家，以3年1億2000萬美元的條件加盟紅襪隊，平均年薪達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。