MLB／洋基重燃交易野心？再度詢價紅雀三壘重砲亞瑞納多

紐約洋基再次對紅雀三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）展現興趣，據消息指出雙方交易談判持續推進。

The Yankees are still “kicking tires” on a potential Nolan Arenado trade, according to @Feinsand #Yankees pic.twitter.com/sR2AHM4OlO — Fireside Yankees (@FiresideYankees) 2025年2月11日

洋基曾在去年12月與紅雀討論亞瑞納多的交易，但未能達成協議，當時外界普遍認為洋基已經放棄這項交易。然而記者費恩森（Mark Feinsand）近日透露，洋基已重新評估可能性，並再次開始與紅雀接觸。

根據報導，亞瑞納多剩餘6400萬美元合約是談判的關鍵，洋基能否促成交易，取決於紅雀願意支付多少薪資補助，以及洋基是否能找到第三方球隊吸收投手史卓曼（Marcus Stroman）的合約。

目前波士頓紅襪仍被視為交易阿雷納多的領跑者，但消息指出，紅襪更傾向於簽下自由球員布萊格曼（Alex Bregman），若紅襪選擇另覓補強方案，則將為洋基打開交易大門。