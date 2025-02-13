MLB／天使「院長」又傷了！瑞登傷勢惡化將動刀恐長期缺陣

天使隊三壘手瑞登（Anthony Rendon）左髖關節傷勢惡化，將接受手術，且預計長期缺陣。總經理梅納西（Perry Minasian）週三證實消息，並坦言「不會給出確切復出時間表」。

Angels GM Perry Minasian told reporters that Anthony Rendon will have hip surgery and be out "long-term" pic.twitter.com/dSOzjPfhBT — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2025年2月12日

瑞登自2019年與天使簽下7年2.45億美元的合約後傷病不斷，2024年僅出賽57場且完全沒有全壘打，近4季總計205場，OPS低至.666。而他合約仍剩2025、2026兩年，各3850萬美元，如今確定將從60天傷病名單開季。

天使內野陣容也因瑞登的傷勢再受打擊，陣中主力游擊手奈托（Zach Neto）因右肩手術可能也會錯過2025年開季。球隊為此簽下孟卡達（Yoán Moncada）、紐曼（Kevin Newman），並以小聯盟合約網羅安德森（Tim Anderson）與戴維斯（J.D. Davis），預計孟卡達先發三壘，倫吉佛（Luis Rengifo）亦可能填補空缺。

總教練華盛頓（Ron Washington） 坦言這是球隊一大損失，但強調：「我們只能向前走，尋找最好的應對方案。」