快訊

中國漫記／非洲解放軍盧安達打剛果 北京如何收拾徒弟？

旅日低價訂房有詐 日本信用卡年盜刷541億日圓

寒冬穿羽絨外套就對了？衣服穿錯順序易失溫，羽絨穿在「這一層」更保暖

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／二刀流大谷翔平進牛棚倒數 熱身賽固定打DH嚴禁盜壘

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷本周末首次進牛棚練投，熱身賽將只打DH。 美聯社
大谷本周末首次進牛棚練投，熱身賽將只打DH。 美聯社

道奇隊球星大谷翔平迎接新球季，將恢復投打二刀流，本周末首次進牛棚練投，他說：「先適應一下投手丘斜坡，而非用力投球。」

大聯盟官網指出，大谷之前雖然先在投手丘接球，目前在平地投球，春季首次牛棚將是更具體的里程碑，可以幫助道奇為他重返投手丘制定更明確的時間表。

大谷前年9月接受右尺側副韌帶修復手術，去年11月接受左肩手術，3月18日在東京巨蛋對小熊隊進行的海外開幕戰，將以打者身分亮相，預定5月重新登板，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，他不會投熱身賽，例行賽開打時也不會在小聯盟投復健賽。

官網指出，大谷以投手身分回歸前不投比賽，道奇必須找出增強大谷手臂的方法；另外，大谷動過手術後，肩膀仍有一些不適，但他正按計劃增加擔任打者的強度，也說自己要更有耐心才行。

羅伯茲強調，今年管控大谷的工作量將會不同，因為他將重返投手丘，必須隨時注意自己的肩膀，可能會減少盜壘，擔任指定打擊（DH）的休息天數也會更多。

道奇將在21日對小熊展開首場熱身賽，羅伯茲表示，大谷在熱身賽期間將固定擔任DH，甚至不會盜壘，重返投手丘的時間在5月比較合理。

小熊隊 羅伯茲 道奇

延伸閱讀

MLB／大谷輕鬆投球速卻嚇到自己 訓練之餘還向金慧成烙韓文

MLB／大谷翔平拎價值40萬精品包上工 手套縫線有巧思

MLB／大聯盟為大谷翔平修改二刀流規則 去年就有網友預言

MLB／大谷翔平連續自主訓練6天 基地吸百人到場讓史奈爾好吃驚

相關新聞

MLB／道奇宣布：山本由伸扛東京開幕戰、佐佐木朗希第2戰

美國職棒大聯盟道奇隊將在3月18、19日於東京巨蛋舉行海外開幕賽，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天公布先發投...

MLB／二刀流大谷翔平進牛棚倒數 熱身賽固定打DH嚴禁盜壘

道奇隊球星大谷翔平迎接新球季，將恢復投打二刀流，本周末首次進牛棚練投，他說：「先適應一下投手丘斜坡，而非用力投球。」

MLB／佐佐木朗希送清酒感謝讓背號 羅哈斯：希望你傳承下去

為了感謝羅哈斯（Miguel Rojas）讓出11號球衣，道奇隊投手佐佐木朗希特別致贈日本清酒禮盒，羅哈斯開心說自己不會...

MLB／吉伊卡哇宣布與東京開幕戰聯名！烏薩奇擔任主審

美國職棒大聯盟（MLB）將在3月18、19日於日本東京巨蛋舉行海外開幕賽，洛杉磯道奇隊與芝加哥小熊隊交手。日本知名IP吉伊卡哇在社群平台宣布將與海外開幕賽合作，今後將推出特別商品，讓粉絲們相當期待。

MLB／天使「院長」又傷了！瑞登傷勢惡化將動刀恐長期缺陣

天使隊三壘手瑞登（Anthony Rendon）左髖關節傷勢惡化，將接受手術，且預計長期缺陣。總經理梅納西（Perry Minasian）週三證實消息，並坦言「不會給出確切復出時間表」。 Ang

MLB／大谷翻譯艾爾頓春訓超忙！ 數據分析、場地導覽樣樣來

道奇隊今日投捕訓練開工，陣中3位日籍選手大谷翔平、山本由伸以及佐佐木朗希都現身。而大谷的翻譯艾爾頓（Will Ireton）除了翻譯工作外，另外還得幫山本紀錄投球數據，接著帶佐佐木參觀春訓設施，讓球迷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。