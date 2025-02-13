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MLB／二刀流大谷翔平進牛棚倒數 熱身賽固定打DH嚴禁盜壘
道奇隊球星大谷翔平迎接新球季，將恢復投打二刀流，本周末首次進牛棚練投，他說：「先適應一下投手丘斜坡，而非用力投球。」
大聯盟官網指出，大谷之前雖然先在投手丘接球，目前在平地投球，春季首次牛棚將是更具體的里程碑，可以幫助道奇為他重返投手丘制定更明確的時間表。
大谷前年9月接受右尺側副韌帶修復手術，去年11月接受左肩手術，3月18日在東京巨蛋對小熊隊進行的海外開幕戰，將以打者身分亮相，預定5月重新登板，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，他不會投熱身賽，例行賽開打時也不會在小聯盟投復健賽。
官網指出，大谷以投手身分回歸前不投比賽，道奇必須找出增強大谷手臂的方法；另外，大谷動過手術後，肩膀仍有一些不適，但他正按計劃增加擔任打者的強度，也說自己要更有耐心才行。
羅伯茲強調，今年管控大谷的工作量將會不同，因為他將重返投手丘，必須隨時注意自己的肩膀，可能會減少盜壘，擔任指定打擊（DH）的休息天數也會更多。
道奇將在21日對小熊展開首場熱身賽，羅伯茲表示，大谷在熱身賽期間將固定擔任DH，甚至不會盜壘，重返投手丘的時間在5月比較合理。
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