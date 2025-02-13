MLB／佐佐木朗希送清酒感謝讓背號 羅哈斯：希望你傳承下去

為了感謝羅哈斯（Miguel Rojas）讓出11號球衣，道奇隊投手佐佐木朗希特別致贈日本清酒禮盒，羅哈斯開心說自己不會拿來喝，也希望佐佐木能夠將11號的歷史傳承下去。

道奇隊官方IG今天公布佐佐木朗希的送禮過程，羅哈斯以日文「こんにちは（你好）」打招呼進入房間，佐佐木朗希感謝他讓出背號，也送上知名日本清酒「獺祭」的組合，還有道奇藍為主題的江戶切子玻璃酒杯。

羅哈斯表示，自己先前說過很多次，佐佐木朗希不用為此做什麼，年輕球員將背號讓給年長球員很常見，這次只是反過來，「對我來說，能將背號給你我很榮幸，我知道它對你有特殊意義，它對道奇球團也有特別意義，在我之前還有傳奇（莫塔，Manny Mota）穿過，希望你傳承下去。」

羅哈斯也表示自己會捨不得喝這組酒，「我家裡有個吧台，收藏很多酒，像是世界大賽，還有2014年克蕭（Clayton Kershaw）投出無安打比賽，曾送給每個球員一瓶酒，這組酒也會收藏在一起。」

去年，大谷翔平以10年總額7億美元加盟道奇隊時，為感謝投手凱利（Joe Kelly）讓出的17號背號，回贈一輛全新保時捷以表達謝意。