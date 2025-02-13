MLB／道奇宣布：山本由伸扛東京開幕戰、佐佐木朗希第2戰

美國職棒大聯盟道奇隊將在3月18、19日於東京巨蛋舉行海外開幕賽，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天公布先發投手，山本由伸扛起系列賽首戰，今年剛加入的佐佐木朗希則會在第2戰登板。

加上小熊隊也宣布今永昇太將在其中一天先發，有望形成日本投手對決，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這將是史上首次在日本舉行的大聯盟例行賽由兩位日本投手先發，若是兩位日投在開幕戰同場先發也將是史上第一次。

道奇隊今天展開投捕春訓報到，羅伯茲透露這項安排，但也指出這只是暫定，春訓剛開始不確定因素還很多，佐佐木朗希若趕不上也可能在前面的練習賽先登板，但目前球隊計畫是讓他朝著第二戰登板做準備。

對於羅伯茲透露自己可能在東京系列賽先發，佐佐木表示，「在日本迎接大聯盟開幕戰的機會非常難得，這對我來說意義重大。現在的目標就是為這場比賽做好最好的準備。」