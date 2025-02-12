MLB／大谷翻譯艾爾頓春訓超忙！ 數據分析、場地導覽樣樣來

道奇隊今日投捕訓練開工，陣中3位日籍選手大谷翔平、山本由伸以及佐佐木朗希都現身。而大谷的翻譯艾爾頓（Will Ireton）除了翻譯工作外，另外還得幫山本紀錄投球數據，接著帶佐佐木參觀春訓設施，讓球迷直呼好忙。

大谷的前任翻譯水原一平因涉賭，竊取近1700萬美元被道奇開除，原本擔任球隊數據分析師的艾爾頓，便接手了大谷翻譯的工作。而今天的艾爾頓也身兼多職，除了翻譯外，也拿著手套警戒飛球並利用時間做數據分析。

A 23-year-old Will Ireton talking about his background, family, and journey to play for the Philippines in the 2012 World Baseball Classic Qualifiers. 🇵🇭



Just over a decade later, he is now Shohei Ohtani’s interpreter. pic.twitter.com/8nkv4iNJ1C — Shawn Spradling (@Shawn_Spradling) 2024年10月8日

根據日媒《Daily》報導，艾爾頓今年會持續與大谷合作，雖然艾爾頓曾在佐佐木朗希的加盟記者會上擔任翻譯，但球團會另尋一名翻譯給佐佐木。另外，道奇官網還顯示，艾爾頓目前擔任日本選手發展和策略的總監。

艾爾頓在東京出生長大，母親是菲律賓人，日語是他的第一語言，後續也到美國念大學。他剛接任大谷翻譯時也被網友發現他2013年曾代表菲律賓隊來台參加世界棒球經典賽資格賽。