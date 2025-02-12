快訊

獨／高雄分屍公寓梯間留「3神秘箭頭」 疑凶嫌棄屍滴落血跡

創20人頭公司！易沛「第三方支付」涉洗錢逾5億 董事長50萬交保

護理師2個月少逾700人 害急診病患躺地板？衛福部否認揭2原因

MLB／道奇不只與洋基同創「4MVP」打線 還有5座塞揚雙雄

聯合新聞網／ 綜合報導
克蕭今天成功與道奇續約，將展開他第18年的道奇之旅。 路透
克蕭今天成功與道奇續約，將展開他第18年的道奇之旅。 路透

今年將滿38歲的道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）確定續留洛杉磯後，讓道奇下史上第8次「4名MVP同隊」的壯舉。除此之外，克蕭更與另名塞揚強投史奈爾（Blake Snell）寫下另一紀錄。

大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）和克蕭為道奇寫下連續第2年的「4MVP」陣容，大聯盟歷史只出現過8次這樣的夢幻陣容，而「新邪惡帝國」道奇居然就佔了其中4次，分別是2021、2022、2024和2025年球季。

道奇休賽季在自由市場上延攬史奈爾，再加上克蕭續約成功，2人加起來共有5座塞揚獎。 美聯社
道奇休賽季在自由市場上延攬史奈爾，再加上克蕭續約成功，2人加起來共有5座塞揚獎。 美聯社

位在東岸的洋基隊今年在「4MVP」俱樂部也有一席之地，那就是本賽季組成的的豪華打線——「法官」賈吉（Aaron Judge）、「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）、貝林傑（Cody Bellinger）和高史密特（Paul Goldschmidt）。

除了「4MVP」陣容外，大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）也指出，克蕭與史奈爾組成史上第10對至少獲得2座塞揚獎的組合，2人共奪下5座賽揚獎，克蕭3次，史奈爾2次。道奇自2021年賽季薛則（Max Scherzer）和克蕭後，再度出現塞揚雙雄。

克蕭 大聯盟 道奇

相關新聞

MLB／大谷翻譯艾爾頓春訓超忙！ 數據分析、場地導覽樣樣來

道奇隊今日投捕訓練開工，陣中3位日籍選手大谷翔平、山本由伸以及佐佐木朗希都現身。而大谷的翻譯艾爾頓（Will Ireton）除了翻譯工作外，另外還得幫山本紀錄投球數據，接著帶佐佐木參觀春訓設施，讓球迷

MLB／道奇不只與洋基同創「4MVP」打線 還有5座塞揚雙雄

今年將滿38歲的道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）確定續留洛杉磯後，讓道奇下史上第8次「4名MVP同隊」的壯舉。除此之外，克蕭更與另名塞揚強投史奈爾（Blake Snell）寫下另一

MLB／道奇老將讓賢11號給朗希 暖心祝福取得更高成就

道奇隊游擊老將羅哈斯（Miguel Rojas）在球隊爭取到「令和怪物」佐佐木朗希加盟後，選擇將陪伴他大半選手生涯的11號讓給這位來自日本的後輩，展示自己的歡迎，也向朗希喊話：「希望他保持健康並獲得成

MLB／大都會為何搶朗希失敗？千賀滉大笑答：我們需要個屋頂

道奇隊下個賽季將擁有日籍三巨星：大谷翔平、山本由伸以及佐佐木朗希坐鎮，不禁讓人疑問，為何道奇隊能順利爭取到這三位球星的加盟？尤其是聯盟接近一半的球隊都在爭取「令和怪物」朗希，最終卻還是由呼聲最高的道奇

MLB／大谷輕鬆投球速卻嚇到自己 訓練之餘還向金慧成烙韓文

大谷翔平在本次春訓力拼重拾二刀流，除了打擊練習外，投球的復健進度也是媒體的關注焦點。根據日媒《Sponichi Annex》報導，大谷在傳接球時，球速來到87英里（約140公里），自己也大吃一驚。

MLB／海盜教頭讚怪物狀元史肯斯：40年來最優秀投手

海盜隊怪物狀元史肯斯（Paul Skenes）本季話題不斷，鬼神級的表現不僅讓球迷讚嘆，不少球員與教練也十分欣賞這位年輕小將，海盜教頭薛爾頓（Derek Shelton）日前在Podcast節目中說道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。