MLB／道奇不只與洋基同創「4MVP」打線 還有5座塞揚雙雄
今年將滿38歲的道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）確定續留洛杉磯後，讓道奇下史上第8次「4名MVP同隊」的壯舉。除此之外，克蕭更與另名塞揚強投史奈爾（Blake Snell）寫下另一紀錄。
大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）和克蕭為道奇寫下連續第2年的「4MVP」陣容，大聯盟歷史只出現過8次這樣的夢幻陣容，而「新邪惡帝國」道奇居然就佔了其中4次，分別是2021、2022、2024和2025年球季。
位在東岸的洋基隊今年在「4MVP」俱樂部也有一席之地，那就是本賽季組成的的豪華打線——「法官」賈吉（Aaron Judge）、「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）、貝林傑（Cody Bellinger）和高史密特（Paul Goldschmidt）。
除了「4MVP」陣容外，大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）也指出，克蕭與史奈爾組成史上第10對至少獲得2座塞揚獎的組合，2人共奪下5座賽揚獎，克蕭3次，史奈爾2次。道奇自2021年賽季薛則（Max Scherzer）和克蕭後，再度出現塞揚雙雄。
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