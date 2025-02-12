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MLB／道奇老將讓賢11號給朗希 暖心祝福取得更高成就

聯合新聞網／ 綜合報導
佐佐木朗希身披的11號戰袍，是由道奇老將羅哈斯讓出。 路透
佐佐木朗希身披的11號戰袍，是由道奇老將羅哈斯讓出。 路透

道奇隊游擊老將羅哈斯（Miguel Rojas）在球隊爭取到「令和怪物」佐佐木朗希加盟後，選擇將陪伴他大半選手生涯的11號讓給這位來自日本的後輩，展示自己的歡迎，也向朗希喊話：「希望他保持健康並獲得成功，我期待這個號碼跟他一起度過長遠的職業生涯。」

11號陪伴羅哈斯許久，他也坦承對這個號碼有特殊感情，「不過現在是輪到後輩穿這個號碼的時候了，我希望在他職業生涯的尾聲時，能因為穿著這個號碼而快樂，也能取得比我好的成就。」羅哈斯的手臂上甚至有著11號的刺青，顯見這個號碼對他別具意義。

今年春訓是羅哈斯首度披上72號亮相，72號對其也有特殊意義。 美聯社
今年春訓是羅哈斯首度披上72號亮相，72號對其也有特殊意義。 美聯社

將11號讓出後，羅哈斯決定改披72號戰袍，這個背號也有其來由，羅哈斯分享：「這是我在小聯盟時，第1次參加道奇春訓時所穿的號碼，大聯盟初登板時我也是穿著這個號碼。我知道我的職業生涯接近尾聲，所以這對我特別有意義。」

羅哈斯表示，自己很期待看著朗希穿著曾經陪伴自己大半職業生涯的背號，並在他身後為他守備，「我很期待上場為他守備，希望他能自在地面對整個職業生涯。」

佐佐木朗希 道奇

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