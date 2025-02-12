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MLB／大都會為何搶朗希失敗？千賀滉大笑答：我們需要個屋頂

聯合新聞網／ 綜合報導
千賀滉大分析，除了距離外，天氣可能也是日本人選擇東岸球隊的原因之一。 路透
千賀滉大分析，除了距離外，天氣可能也是日本人選擇東岸球隊的原因之一。 路透

道奇隊下個賽季將擁有日籍三巨星：大谷翔平、山本由伸以及佐佐木朗希坐鎮，不禁讓人疑問，為何道奇隊能順利爭取到這三位球星的加盟？尤其是聯盟接近一半的球隊都在爭取「令和怪物」朗希，最終卻還是由呼聲最高的道奇出線引發批評，大都會隊的日籍投手千賀滉大受訪時給出自己的看法。

根據《Fansided》報導，千賀表示，不只是東岸球隊距離日本較近的關係，南加州的天氣比紐約，甚至美國東岸都來的舒適宜人，千賀還表示，要繼續爭取日本人加盟的話，大都會主場可能得先加蓋個屋頂。

此一論點或許能從朗希挑選球隊的歷程得到證實，畢竟紐約2大豪門--洋基與大都會都沒有在最後的決選名單中，甚至藍鳥隊還撐得比較久，畢竟藍鳥主場「羅傑斯中心」是一座巨蛋球場。

千賀後續接受《SNY》採訪時也被問到對於朗希加盟道奇一事的看法，千賀先是露出尷尬的笑容，思考良久後只吐出一句：「嗯...Good？」不只記者與翻譯，連千賀自己都被逗樂。

佐佐木朗希 千賀滉大 大都會 道奇

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