MLB／大谷輕鬆投球速卻嚇到自己 訓練之餘還向金慧成烙韓文
大谷翔平在本次春訓力拼重拾二刀流，除了打擊練習外，投球的復健進度也是媒體的關注焦點。根據日媒《Sponichi Annex》報導，大谷在傳接球時，球速來到87英里（約140公里），自己也大吃一驚。
道奇隊的投捕訓練今日開工，日籍三巨投大谷翔平、山本由伸還有佐佐木朗希都現身。而大谷也在外野進行他的投球訓練，今天共丟13球，包含了卡特球跟指叉球。在結束後大谷詢問了速球的球速，被告知今天丟到了87英里，大谷吃驚的覆述了好幾遍。
大谷確認球速後，認為自己今天投擲的力道並不大，隨後向教練表示：「我確定我前幾天應該有丟到93英里（約150公里）。隨後繼續進行其他訓練，包含與韓籍新同學金慧成一起跑步，大谷還秀了一下韓文，誇獎金慧成：「멋있어（太酷了）」
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