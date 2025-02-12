MLB／大谷輕鬆投球速卻嚇到自己 訓練之餘還向金慧成烙韓文

大谷翔平在本次春訓力拼重拾二刀流，除了打擊練習外，投球的復健進度也是媒體的關注焦點。根據日媒《Sponichi Annex》報導，大谷在傳接球時，球速來到87英里（約140公里），自己也大吃一驚。

2025-02-12 11:35