MLB／海盜教頭讚怪物狀元史肯斯：40年來最優秀投手
海盜隊怪物狀元史肯斯（Paul Skenes）本季話題不斷，鬼神級的表現不僅讓球迷讚嘆，不少球員與教練也十分欣賞這位年輕小將，海盜教頭薛爾頓（Derek Shelton）日前在Podcast節目中說道：「他是過去40年來最優秀的大聯盟投手。」
薛爾頓大讚史肯斯的才華，他認為，史肯斯的投球方式、思維邏輯以及技術，完全可稱為是過去40年來大聯盟最優秀的投手之一，「打從我進入大聯盟以來，還沒見過像史肯斯這般純粹的才華。」
他還特別提及了子弟兵在投手丘上的氣勢，是他與其他選手的不同之處，薛爾頓分享：「如果你跟他相處過，你會發現他的才能，但你也會發現他的言行舉止，他展現自己的方式，絕對是特別的。」
史肯斯本季繳出11勝3敗，防禦率僅1.98，他不只是史上第5位擔任明星賽先發的新人，也是第1位入選明星賽的菜鳥狀元，季後也獲得國聯新人王。
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