MLB／勇士小聯盟約簽前桃猿洋投狂威 力拼重返大聯盟

曾效力中職樂天桃猿的洋投狂威（Dylan Covey），上賽季雖然與大都會隊簽下大聯盟合約，但上個月大都會欲簽下史坦尼克（Ryne Stanek），狂威拒絕被下放小聯盟而遭到指定讓渡（DFA），今天勇士隊則以小聯盟約網羅狂威。

2021、2022賽季狂威來到台灣加盟樂天桃猿，兩個賽季繳出16勝10敗，防禦率3.63，2023年狂威重返美職體系，甚至還在道奇隊重返大聯盟，雖然被釋出，但馬上被費城人隊吸收，但去年1月則因肩膀傷勢未獲續約。

狂威2023年在道奇隊重返大聯盟，不過僅出賽1場就轉戰費城人。 路透

相隔9個月後，狂威在10月獲得大都會開出的大聯盟合約，也因此辭退12強美國代表隊，不過大都會為了簽下另名右投史坦尼克（Ryne Stanek）而選擇將狂威DFA，指定讓渡期限過後狂威拒絕被下放小聯盟，因而遭到大都會釋出，如今再流浪到勇士隊，將力拼在牛棚卡位。

狂威在加盟中職前就有在大聯盟的出賽紀錄，2010初次參加選秀甚至在第1輪就被釀酒人隊挑中，但因後續發現罹患第一型糖尿病而選擇就讀大學，第2次參加選秀則是在第4輪被運動家隊簽下，2017年在白襪隊完成大聯盟初登板，轉投紅襪後也有大聯盟出賽紀錄。