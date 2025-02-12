快訊

高雄分屍魔嗜賭成性 工地下屬爆料他是「狠角色」

大罷免桃園6藍委遭全面鎖定 放眼2026藍綠各有盤算

川普第二任內首度！2艘美軍艦本周穿越台灣海峽

MLB／不滿道奇球員嘲諷言論 布恩：洋基奪冠會更有格調

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
洋基隊總教練布恩對道奇奪冠後的嘲諷仍忿忿不平。 路透
洋基隊總教練布恩對道奇奪冠後的嘲諷仍忿忿不平。 路透

洋基隊在去年世界大賽以1勝4敗不敵道奇隊，第5戰關鍵轉折從贏打到輸，也讓部分道奇球員開啟嘲諷，洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）對此依舊不滿，「如果是洋基隊奪冠，會展現更好的格調。」

道奇隊投手凱利（Joe Kelly）日前表示，洋基隊在去年季後賽球隊只排到第8、第9名，更狠批洋基守備不佳；另一位工具人泰勒（Chris Taylor）則稱道奇隊是「腿軟了」。

今天是洋基隊春訓投捕報到日，再次被問到對這些談話的看法，布恩說：「事實上我們沒有打出最好的水準，而他們贏球了，所以有權說任何話。希望下個賽季我們身處同樣地位，表現得會更有格調。」

不過布恩也強調，道奇隊依舊是一支偉大的隊伍、偉大的球團，「他們有很多優秀人士，我剛好認識也尊重他們，所以部分人士的大放厥詞也不會影響我的看法。」

布恩也提及，道奇隊鎮中球星包含大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）、克蕭（Clayton Kershaw）都沒有公開批評洋基隊，「有時候，贏得世界大賽冠軍後，有些球員傾向於大聲嚷嚷，比別人更出風頭。」

洋基隊在休賽季期間損失強打索托（Juan Soto），但也補進前勇士王牌投手弗里德（Max Fried）、一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）、前國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger）以及終結者威廉斯（Devin Williams）。

「失去像索托這樣的球員是不爭的事實。」布恩說：「我們都看到他去年對球隊有多重要，也為了留下他做了許多努力，每個人都清楚我們多想要他回來。話雖如此，打造一支好球隊有很多方式，我認為球隊休賽季的補強給了我們機會。」

洋基 索托 道奇

延伸閱讀

MLB／克蕭重返道奇！ 雙方達成簽約共識拚3000K

MLB／我在這找到像家的感覺！名人堂同意沙胖以洋基球員入駐

MLB／道奇教頭證實開始談延長合約 「希望感受自己價值」

MLB／洋基內野大風吹！ 2屆打擊王將與2小將競爭三壘大關

相關新聞

MLB／克蕭重返道奇！ 雙方達成簽約共識拚3000K

美國職棒道奇隊的豪華陣容繼續添加人手，三屆塞揚獎強投克蕭（Clayton Kershaw）將繼續效力，根據「ESPN」報...

MLB／不滿道奇球員嘲諷言論 布恩：洋基奪冠會更有格調

洋基隊在去年世界大賽以1勝4敗不敵道奇隊，第5戰關鍵轉折從贏打到輸，也讓部分道奇球員開啟嘲諷，洋基隊總教練布恩（Aaro...

MLB／現役救援王簡森加盟天使 有望空降最後防線

大聯盟記者費恩森（Mark Feinsand）透露，生涯斬獲2座國聯救援王，目前累計447次救援成功的37歲老將簡森（Kenley Jansen），今天傳出將以1年1000萬美元的合約加盟天使隊，繼續

MLB／我在這找到像家的感覺！名人堂同意沙胖以洋基球員入駐

美國棒球名人堂過往開放讓入選者自行選擇要以自己待過的哪支球隊的球帽入駐，不過近年規則修改為需經過名人堂同意，而今天名人堂公布入選者的選擇結果，先前發願希望以洋基隊身份入選的沙巴西亞（CC Sabath

MLB／ 洋基傳簽下馬茲克補強牛棚 曾單季24中繼助勇士奪冠

根據美媒報導，前洛磯、勇士隊中繼左投馬茲克（Tyler Matzek）傳出將以小聯盟合約轉戰洋基隊。馬茲克在2014年於洛磯隊登上大聯盟，但因為投球失憶症，後續輾轉去了獨立聯盟以及響尾蛇體系，2020

MLB／布萊格曼爭奪戰倒數了！ 紅襪、小熊與老虎條件各不同

明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）在季後投身自由市場，不過至今仍未有下家，《ESPN》記者奧爾尼（Buster Olney）透露，紅襪、老虎與小熊隊將是布萊格曼的最終3個選擇。 布

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。