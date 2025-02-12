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MLB／現役救援王簡森加盟天使 有望空降最後防線

聯合新聞網／ 綜合報導
現役大聯盟救援王簡森傳出將加盟天使，可能將直接接下天使的終結者位置。 美聯社
現役大聯盟救援王簡森傳出將加盟天使，可能將直接接下天使的終結者位置。 美聯社

大聯盟記者費恩森（Mark Feinsand）透露，生涯斬獲2座國聯救援王，目前累計447次救援成功的37歲老將簡森（Kenley Jansen），今天傳出將以1年1000萬美元的合約加盟天使隊，繼續累積他的救援紀錄。

簡森在大聯盟征戰15個賽季，目前累計出賽871場與447次救援，都是現役投手中最多，救援次數更名列大聯盟史上第4。上賽季在紅襪隊雖然遭遇肩膀傷勢，防禦率3.29為2021年以來最差，但仍有單季27救援的水準，也已連續12個賽季繳出25次以上的救援成功。

天使年輕火球男喬伊斯可能會因為簡森的加盟轉而擔任布局投手，上賽季他繳出8中繼、4救援以及2.08防禦率。 美聯社
天使年輕火球男喬伊斯可能會因為簡森的加盟轉而擔任布局投手，上賽季他繳出8中繼、4救援以及2.08防禦率。 美聯社

雖然簡森是現役大聯盟救援王，但他加盟美國職棒初期其實是一名捕手，2009年為求更多出賽機會才棄打從投，沒想到才「轉職」1年就成功在道奇隊登上大聯盟，一待就是12個賽季，之後分別轉戰勇士與紅襪，也在2017以及2022收下2座救援王。

天使去年牛棚群防禦率為3.99，為全大聯盟第16名。24歲年輕火球男喬伊斯（Ben Joyce）去年被期待接下球隊最後防線，不過簡森加盟後可能將直接空降終結者大位，喬伊斯或許會轉而擔任布局投手。

Kenley Jansen 大聯盟

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