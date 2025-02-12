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MLB／克蕭重返道奇！ 雙方達成簽約共識拚3000K
美國職棒道奇隊的豪華陣容繼續添加人手，三屆塞揚獎強投克蕭（Clayton Kershaw）將繼續效力，根據「ESPN」報導，雙方已經達成簽約共識，只待體檢通過。
克蕭近期現身道奇隊春訓基地，而報導中指出，雙方將在明天公布正式合約，今年的保障薪資介於500萬到1000萬美元之間，另外預期會包含高額的激勵獎金。
今年3月將滿37歲的克蕭要邁向生涯效力道奇隊的第18個賽季，去年球季隨著道奇隊奪冠，克蕭表示將再戰一年，但選擇跳脫球員選擇權、放棄1000萬美元年薪，並在11月進行足部和膝蓋手術。
克蕭去年球季受到傷勢影響，僅7場先發拿下2勝2敗、防禦率4.50，季後賽也未出賽，不過生涯累積212勝、94敗、2742.2局、2968K，有機會成為大聯盟史上第20位3000次三振的投手。
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