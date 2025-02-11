快訊

類流感疫情肆虐！病人滿到大廳 急診醫籲：流感民眾請假就醫 別跑急診

高雄分屍魔兒時玩伴現身 吐愛賭成性變殺人魔「我怕死了」

MLB／我在這找到像家的感覺！名人堂同意沙胖以洋基球員入駐

聯合新聞網／ 綜合報導
沙巴西亞如願以償，以洋基身份入駐古柏鎮。 美聯社
沙巴西亞如願以償，以洋基身份入駐古柏鎮。 美聯社

美國棒球名人堂過往開放讓入選者自行選擇要以自己待過的哪支球隊的球帽入駐，不過近年規則修改為需經過名人堂同意，而今天名人堂公布入選者的選擇結果，先前發願希望以洋基隊身份入選的沙巴西亞（CC Sabathia）最終如願以償。

「沙胖」沙巴西亞2001年於印地安人隊（今守護者隊）登上大聯盟，並在2008年季中被交易到釀酒人隊，不過2009年轉戰洋基隊後，沙胖一待就是11個球季，最後也選擇在洋基退休，他曾表示：「我在這找到像家的感覺。」

沙巴西亞、華格納與鈴木一朗本屆投票都成功入選，3人唯獨沙巴西亞未選擇出道球隊身份。 美聯社
沙巴西亞、華格納與鈴木一朗本屆投票都成功入選，3人唯獨沙巴西亞未選擇出道球隊身份。 美聯社

沙巴西亞今年初次獲得名人堂參選資格就以86.9%的高得票率入選，同時他也是本屆入選者當中唯一一位沒有選擇出道球隊的球帽入駐名人堂的選手。「朗神」鈴木一朗選擇水手隊，而傳奇左投終結者華格納（Billy Wagner）則是選擇太空人隊。

名人堂 沙巴西亞 洋基

相關新聞

MLB／我在這找到像家的感覺！名人堂同意沙胖以洋基球員入駐

美國棒球名人堂過往開放讓入選者自行選擇要以自己待過的哪支球隊的球帽入駐，不過近年規則修改為需經過名人堂同意，而今天名人堂公布入選者的選擇結果，先前發願希望以洋基隊身份入選的沙巴西亞（CC Sabath

MLB／ 洋基傳簽下馬茲克補強牛棚 曾單季24中繼助勇士奪冠

根據美媒報導，前洛磯、勇士隊中繼左投馬茲克（Tyler Matzek）傳出將以小聯盟合約轉戰洋基隊。馬茲克在2014年於洛磯隊登上大聯盟，但因為投球失憶症，後續輾轉去了獨立聯盟以及響尾蛇體系，2020

MLB／布萊格曼爭奪戰倒數了！ 紅襪、小熊與老虎條件各不同

明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）在季後投身自由市場，不過至今仍未有下家，《ESPN》記者奧爾尼（Buster Olney）透露，紅襪、老虎與小熊隊將是布萊格曼的最終3個選擇。 布

MLB／前巨人棒球總裁薩伊迪回鍋 將重返道奇擔任特別顧問

前巨人隊營運總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）去年與球隊分道揚鑣後，今日根據《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）報導，薩伊迪將重返老東家道奇隊擔任特別顧問一職。 薩伊迪

MLB／紅人宣佈整季配戴14號臂章 紀念傳奇安打王羅斯

紅人隊今日宣佈，2025年賽季球衣將配戴14號臂章，以紀念2024年過世的隊史名將，同時也是大聯盟安打紀錄保持者羅斯（Pete Rose）。 羅斯生涯24個賽季，有19個賽季都效力紅人，生涯榮譽

MiLB／道奇農場排名出爐 柯敬賢第14、南韓火球男張賢碩第13

《The Athletic》選秀專家洛爾（Keith Law）今天撰文排出道奇隊農場排名，我國旅美好手柯敬賢排名第14，南韓火球男張賢碩排第13。 柯敬賢去年以65萬美元簽約金加盟道奇，隨後在多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。