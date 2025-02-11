MLB／我在這找到像家的感覺！名人堂同意沙胖以洋基球員入駐

美國棒球名人堂過往開放讓入選者自行選擇要以自己待過的哪支球隊的球帽入駐，不過近年規則修改為需經過名人堂同意，而今天名人堂公布入選者的選擇結果，先前發願希望以洋基隊身份入選的沙巴西亞（CC Sabathia）最終如願以償。

「沙胖」沙巴西亞2001年於印地安人隊（今守護者隊）登上大聯盟，並在2008年季中被交易到釀酒人隊，不過2009年轉戰洋基隊後，沙胖一待就是11個球季，最後也選擇在洋基退休，他曾表示：「我在這找到像家的感覺。」

沙巴西亞、華格納與鈴木一朗本屆投票都成功入選，3人唯獨沙巴西亞未選擇出道球隊身份。 美聯社

沙巴西亞今年初次獲得名人堂參選資格就以86.9%的高得票率入選，同時他也是本屆入選者當中唯一一位沒有選擇出道球隊的球帽入駐名人堂的選手。「朗神」鈴木一朗選擇水手隊，而傳奇左投終結者華格納（Billy Wagner）則是選擇太空人隊。