MLB／ 洋基傳簽下馬茲克補強牛棚 曾單季24中繼助勇士奪冠
根據美媒報導，前洛磯、勇士隊中繼左投馬茲克（Tyler Matzek）傳出將以小聯盟合約轉戰洋基隊。馬茲克在2014年於洛磯隊登上大聯盟，但因為投球失憶症，後續輾轉去了獨立聯盟以及響尾蛇體系，2020年在勇士重返大聯盟。
2021年是馬茲克的生涯年，出賽69場，寫下24次中繼成功以及防禦率2.57，是生涯的最佳紀錄，該年也幫助勇士奪得世界大賽冠軍，但好景不常，馬澤克在2022年季後動韌帶置換手術導致2023年賽季報銷。
雖然他在2024年重返賽場，不過整季出賽11場，防禦率9.90，接著在去年7月底被勇士交易至巨人，但表現也不理想，又遭釋出，勇士再以小聯盟約網羅，季後成為自由球員，而缺乏牛棚左投的洋基則在近日將其納入麾下。
目前洋基牛棚左投僅剩只有左手怪投希爾（Tim Hill），另2位左投弗里德（Max Fried）和洛登（Carlos Rodon）都將以先發角色出發。馬茲克若在春訓讓教練團留下好印象，有望能重回大聯盟。
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