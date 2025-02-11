MLB／布萊格曼爭奪戰倒數了！ 紅襪、小熊與老虎條件各不同
明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）在季後投身自由市場，不過至今仍未有下家，《ESPN》記者奧爾尼（Buster Olney）透露，紅襪、老虎與小熊隊將是布萊格曼的最終3個選擇。
布萊格曼為太空人隊效力9個賽季，為三壘防區的不二人選，入選2屆明星賽，握有2枚冠軍戒，生涯共敲出191轟，不過因為價碼始終喬不攏，原先被外界認為有機會留在老東家，太空人也曾提出6年1.56億美元的報價，但布萊格曼希望價碼能提升到2億美元，談判因此破局。
而《ESPN》記者奧爾尼分析，紅襪、老虎和小熊將有機會成為最終爭奪布萊格曼的競爭者們以及相關條件：若效力紅襪可能得負擔中線守備，小熊或許會以短約網羅，而老虎最有辦法開出布萊格曼期許的價碼。
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