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MLB／前巨人棒球總裁薩伊迪回鍋 將重返道奇擔任特別顧問

聯合新聞網／ 綜合報導
巨人因戰機連年不佳，選擇在去年解僱薩伊迪，不過薩伊迪近日將回鍋老東家道奇。 美聯社
巨人因戰機連年不佳，選擇在去年解僱薩伊迪，不過薩伊迪近日將回鍋老東家道奇。 美聯社

巨人隊營運總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）去年與球隊分道揚鑣後，今日根據《ESPN》記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）報導，薩伊迪將重返老東家道奇隊擔任特別顧問一職。

薩伊迪曾在3支球隊任職，首先是在2011年至2014年擔任運動家隊總經理助理，接著在2014年至2018年擔任道奇總經理，當時道奇的是營運總裁是如今成功簽下大谷翔平與佐佐木朗希的弗里曼（Andrew Friedman）。

雖然薩伊迪成功為巨人簽下韓國好手「風之孫」李政厚，但網羅其他明星球員仍不力。 美聯社
雖然薩伊迪成功為巨人簽下韓國好手「風之孫」李政厚，但網羅其他明星球員仍不力。 美聯社

巨人2018年年底網羅薩伊迪，2021賽季巨人打出107勝的隊史紀錄，薩伊迪獲頒年度最佳總管，但當年巨人在國聯分區系列賽敗給道奇，接著連續3個賽季都未能闖進季後賽，後續薩伊迪遭換下，職位由巨人鐵捕波西（Buster Posey）接任。

除了與季後賽漸行漸遠外，薩伊迪也未能為巨人網羅賈吉（Aaron Judge）、大谷翔平以及哈波（Bryce Harper）等明星球員，因此為人詬病，不過道奇如今找來薩伊迪回鍋，將擔任特別顧問，以協助老闆華特（Mark Walter）處理體育相關事務。

大谷翔平 巨人 道奇

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