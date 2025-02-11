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MLB／紅人宣佈整季配戴14號臂章 紀念傳奇安打王羅斯

聯合新聞網／ 綜合報導
紅人在2016年退休傳奇安打王羅斯的14號背號，2025賽季將整季配戴14號臂章。 路透
紅人在2016年退休傳奇安打王羅斯的14號背號，2025賽季將整季配戴14號臂章。 路透

紅人隊今日宣佈，2025年賽季球衣將配戴14號臂章，以紀念2024年過世的隊史名將，同時也是大聯盟安打紀錄保持者羅斯（Pete Rose）。

羅斯生涯24個賽季，有19個賽季都效力紅人，生涯榮譽無數，曾入選過17次全明星、3枚冠軍戒、1座世界大賽MVP、3座打擊王、7座安打王，最重要的是，他大聯盟生涯累積4256支安打，為大聯盟安打紀錄保持人。

他在場上充滿拼勁的表現也被取了拼命查理（Charlie Hustle）的綽號，紅人也在社群媒體發文寫道：「14號將整季陪伴我們。」雖然羅斯是大聯盟的安打紀錄保持人，但金氏世界紀錄的職棒安打王認定為鈴木一朗的美、日通算4367支安打，一朗在大聯盟共擊出3089支安打，排名大聯盟第24名。

羅斯也曾於1984至89年擔任6個球季的紅人教頭。2016年，紅人選擇退休羅斯的14號背號。不過羅斯也是個爭議纏身的人物，包含對鈴木一朗紀錄的評論、涉賭而無法進入名人堂以及曾因逃漏稅入監服刑等，最終他於2024年9月於拉斯維加斯逝世，享年83歲。

大聯盟 羅斯 鈴木一朗

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