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MiLB／道奇農場排名出爐 柯敬賢第14、南韓火球男張賢碩第13

聯合新聞網／ 綜合報導
柯敬賢。聯合報系資料照 藍宗標
柯敬賢。聯合報系資料照 藍宗標

《The Athletic》選秀專家洛爾（Keith Law）今天撰文排出道奇隊農場排名，我國旅美好手柯敬賢排名第14，南韓火球男張賢碩排第13。

柯敬賢去年以65萬美元簽約金加盟道奇，隨後在多明尼加夏季聯盟出賽9場，選到11次保送，比三振數7次還多。勞爾認為，柯敬賢是一名運動能力極佳且身材條件出色的球員，目前以展現優異傳球臂力，具備中外野手平均之上的守備範圍。

打擊方面，柯敬賢是有選球紀律的打者，隨身材進一步發展，未來有機會發展出55至60分的長打能力（滿分80分，平均50）。不過出賽場次極少，變數還很大，打擊能力仍有待觀察。文中還提到柯敬賢是運動家隊左投林維恩的表弟。

張賢碩。截圖自道奇IG
張賢碩。截圖自道奇IG

南韓火球男張賢碩前年以90萬美元簽約金加入道奇，這次名列農場第13名。他去年先在亞利桑那綜合聯盟表現不佳，出賽13場，防禦率8.14，不過升上1A後反而投得比較好，出賽5場，12.1局送出19K，防禦率2.19。

勞爾形容張賢碩有「大男孩球威」，有均速95英里速球，搭配美得應該掛在「羅浮宮」的曲球、比曲球略差的滑球，變速球控球還須提升，但變化軌跡不錯。

勞爾提到張賢碩身材高大，肌肉還有成長空間，由於他的背景，難免被拿來與曾效力道奇9年的南韓傳奇投手朴贊浩比較，但張賢碩比朴贊浩高2英吋，張賢碩最終可能比朴贊浩多20磅。

純投球內容來看，張賢碩的潛力可以排在更高位置，但目前投球經驗不多，成績也有起伏：主投36.2局，送出27次保送和68K，只被敲22安打。勞爾認為，如果張賢碩能改善控球，春訓時穩定攻擊好球帶，可能成為道奇最受關注的話題人物，畢竟道奇好像每年都會出現這種投手。

張賢碩 柯敬賢 道奇

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