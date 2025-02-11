MLB／大谷翔平拎價值40萬精品包上工 手套縫線有巧思

道奇隊日籍球星大谷翔平為新球季持續備戰，道奇隊官方X今天釋出他的練打、練投影片，以及上班路的大谷，手中拎著Bottega Veneta手提包，包包外觀有著類似棒球手套的縫線，日本媒體報導這款包價值181萬5000日圓（約台幣40萬）。

大谷今天以一身全黑造型現身道奇春訓基地，由於手上罕見拿著不是來自BOSS或New Balance的包包，吸引媒體視線，外觀為棕色搭配格紋皮革，亮點則是如同棒球手套般的縫線，為包包增添巧思。日本媒體Sponichi Annex報導寫到，「包包外型讓人想到棒球手套，非常適合大谷這位野球小子。」

大谷今年將重啟「二刀流」，春訓課表自然也要恢復雙刀並進，除了持續增加投球強度外，今天也在室內打擊練習約50分鐘，道奇官方X也釋出影片寫著：「投手兼指定打擊：大谷翔平」。

有趣的是，日本媒體報導還提到，大谷今天一開始誤開到媒體停車場，緊急髮夾彎改變方向。