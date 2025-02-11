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MLB／未與朗希聯繫 今永昇太看新聞才知道他去道奇「我是局外人」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

佐佐木朗希在這個冬天吸引大聯盟各隊上演爭奪戰，最終前進道奇隊，擁有兩位日籍選手的小熊隊也是參戰球隊之一，是否曾試圖招募朗希加入？今永昇太今天受訪表示，自己是局外人，就是靜靜等待新聞出來，並未與朗希聯繫。

進入佐佐木朗希爭奪戰面談階段的球隊，包括道奇、教士、藍鳥、遊騎兵、大都會、洋基、小熊隊等，而教士出動達比修有招募朗希，道奇最終勝出，也傳出大谷翔平、山本由伸與他交心是關鍵原因。

小熊已經開訓，同是2023年經典賽冠軍班底的今永昇太，今天接受日本媒體訪問，也被問到是否曾與朗希接觸，他鄭重表示：「沒有任何聯繫」。

今永表示，「這是他必須要做出的決定，我是一位局外人，所以就只是等待著新聞出來，沒有和他多說什麼。」

佐佐木朗希 小熊隊 道奇

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