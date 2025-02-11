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ＭiLB／林家正與運動家簽約辭退經典賽 合約附帶大聯盟春訓邀約

ＭiLB／林家正與運動家簽約辭退經典賽 合約附帶大聯盟春訓邀約

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林家正。本報資料照片
林家正。本報資料照片

林家正的旅美生涯下一步動向傳出好消息，今天他親自透過社群網站公布，與美國職棒運動家隊簽約，合約中包含人生首次的大聯盟春訓邀約，也因球隊要求他完整參與春訓，他確定辭退世界棒球經典賽資格賽。

林家正表示，自己已經抵達亞利桑那州鳳凰城的春訓基地報到，感謝中華隊總教練曾豪駒的提攜與厚愛，再次將自己選進國家隊，這回在開訓後才因合約必須辭退，造成國家隊與教練團的不便感到很抱歉。

林家正也感謝全台球迷相挺，才有去年的12強冠軍，自己以身為Team Taiwan的一份子感到驕傲，也盼大家可以向為國家隊的林家正加油一樣，繼續為他加油。

林家正臉書發文全文如下

各位親愛的媒體朋友以及球迷們：

在這邊要跟各位報告我已經與美國職棒大聯盟運動家隊簽約，並且抵達球隊位於亞利桑那州鳳凰城的春訓基地報到，這份合約中也包含了我自2019年進入美國職棒以來的首次大聯盟春訓邀請。

由於運動家隊要求能夠完整參加春訓，因此我不得不向國家隊以及曾豪駒總教練辭退參加這一次的經典賽資格賽。感謝曾豪駒總教練的提攜與厚愛，在去年拿下冠軍後這次又再度將我選進國家隊，對於在開訓後才因為合約關係必須辭退參與這一次國家隊的集訓與參賽，造成國家隊與教練團的不便感到很抱歉。

在這邊要特別感謝最愛棒球、最挺棒球的蔡其昌會長，從去年十二強開始的Team Taiwan，蔡其昌會長就替我們提供了最強大的後勤支援，再一次謝謝蔡其昌會長，我也得以在春訓報到日順利報到。

最後一定要感謝的是全台灣的球迷，因為有你們的支持與相挺，去年十二強，我們能夠在不被看好的情形下不但從台灣挺進在日本的複賽，最後得以成功拿下冠軍。希望你們能夠如同替國家隊加油一樣的繼續替我加油，我也會懷抱著各位的期許繼續不放棄的努力下去，我以身為Team Taiwan的一份子感到驕傲。We are Team Taiwan。

大聯盟 林家正 運動家

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