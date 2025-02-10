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MiLB／林鉑濬哭的記憶超多 祝福同梯徐翔聖在經典賽學到經驗
高中棒球硬式木棒組聯賽第2階段將從13日起開打，28日產生冠軍，上個月加盟美國職棒水手隊的18歲投手林鉑濬，今天出席開賽記者會擔任代言人，他說：「這是高中最重要的比賽，也是最特別的回憶。」
林鉑濬去年從鶯歌工商畢業，最近和水手隊簽下超過50萬美元合約，預定3月展開赴美行程，今天特別鼓勵母校學弟，過去對普門中學之戰曾經大比分領先，最後卻被翻盤，希望他們可以報仇。
鶯歌工商在近兩屆賽事打進4強，最後都排名第4，去年季軍戰不敵普門中學，林鉑濬說：「自己是很看重輸贏的人，木棒聯賽哭的記憶超多。」
林鉑濬準備展開旅美生涯，最近以自主訓練為主，由於高中畢業後休息很久，形容「重新開機」，開始加強重量訓練，體重也從78公斤變成85公斤，他說：「是有變重，但不知有沒有變壯。」
林鉑濬下個月動身前向水手報到，他表示，已經開始慢慢進入牛棚，但投球數還不多，會銜接球團的課表。
效力日本職棒養樂多隊的19歲投手徐翔聖，目前在中華隊36人名單，全力爭取世界棒球經典賽資格賽正選國手，林鉑濬談到這位「同梯」球員，認為他的實力值得肯定，也希望他在經典賽學到經驗、變得更好。
他表示，當然會想參加國際賽，但自己起步較晚，把準備好比較重要。
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