MLB／道奇又迎回一奪冠成員「基克」！喊話挑戰連霸創新王朝

在美式足球超級盃進行同一天，基克．赫南德茲（Kike Hernandez）宣布，他將在2025賽季重返道奇隊。根據《The Athletic》記者法阿爾達亞（Fabian Ardaya）報導，赫南德茲已與球隊達成協議，僅待通過體檢後正式簽約，據報導道奇已經完成賽季前全部操作，準備好迎接新賽季挑戰連霸。

Kiké Hernandez is returning to the Dodgers, per @kikehndez himself! pic.twitter.com/Cbl1I3vYsn — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2025年2月9日

赫南德茲自休賽季開始便多次表達想回歸道奇的意願，早在世界大賽結束後的Raising Cane’s 粉絲活動上，他就曾公開表示：「我真的很想回來，我相信這支球隊下個賽季會更強大，因為我們的投手戰力將更完整。」隨後，他在《The Shop》節目中再次強調：「我最優先考慮的就是回到道奇，這支球隊有能力成為1999-2000年洋基後，第一支完成連霸的球隊。」如今，他的願望即將成真。

赫南德茲的簽約將是道奇休賽季最後一筆主要補強，僅剩下克蕭（Clayton Kershaw）的續約尚未塵埃落定。不過，由於克蕭預計要到下半季才能復出，赫南德茲的回歸將為球隊帶來深度與活力。《ESPN》記者奧爾尼（Buster Olney）曾表示，赫南德茲是道奇陣容中不可或缺的一環：「球季這麼漫長，球隊需要像赫南德茲這樣的人來帶動場上的能量，這對整個團隊的氛圍至關重要。」

除了能勝任多個守備位置外，赫南德茲在季後賽的關鍵時刻表現更是讓球迷印象深刻。他生涯季後賽OPS達.874在去年國聯分區系列賽（NLDS）對戰教士的第五戰中，更轟出致勝全壘打。

Kiké Hernández clubs his 14th career #Postseason homer! #NLDS pic.twitter.com/ZJQsNYiJ6S — MLB (@MLB) 2024年10月12日

隨著赫南德茲回歸，道奇陣容已接近完整，球隊目標明確——挑戰連霸，寫下歷史新篇章。