MLB／道奇終結者確定！羅伯茲欽點「大谷殺手」史考特

洛杉磯道奇隊在2024年勇奪隊史第八座世界大賽冠軍後，季外補強動作積極，目標直指連霸。其中牛棚戰力明顯升級，簽下有「大谷殺手」之稱左投史考特（Tanner Scott）與前國聯救援王耶茨（Kirby Yates），補強後援深度，如今傳出教頭練羅伯茲（Dave Roberts）已決定在開季由史考特擔任「終結者」角色，成為球隊這些著名先發投手們的守成者。

2024年道奇牛棚並無固定終結者，而是依對戰情況靈活調度。菲利普斯（Evan Phillips）以18次救援成功 結束賽季，哈德森（Daniel Hudson）則有10次救援，而在球季最後兩個月，道奇竟動用七名不同投手完成救援，相較之下，紅雀隊的海爾斯利（Ryan Helsley）則是固定終結者，以49次救援成功領先全聯盟。

菲利普斯。 路透社

根據《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）報導，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）近日受訪時透露，新賽季計畫讓史考特擔任主力終結者。史考特2024年先後效力邁阿密馬林魚隊與聖地牙哥教士隊，總計71場出賽，72局投球，9勝6敗，11次中繼，22次救援成功，防禦率1.75，壓制力十足。而耶茨則在德州遊騎兵隊出賽61場，投61.2局，拿下7勝2敗33次救援成功，防禦率1.17，同樣是穩定的後援戰力。

去年道奇牛棚因傷病與深度不足屢遭質疑，如今史考特與耶茨的加入，讓後援戰力更完整。談及2025球季，羅伯茲表示：「春訓時營造好氛圍很重要，我們補進許多渴望奪冠的球員，這支球隊依然具備極高競爭力。」

隨著牛棚戰力補強完備，道奇隊能否成功衛冕，將成為2025球季的一大焦點。