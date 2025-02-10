超級盃／費城人球星哈波展現兄弟之愛 原是牛仔球迷開心老鷹封王
費城老鷹隊今天在第59屆NFL美式足球超級盃封王，以40：22擊敗堪薩斯市酋長隊，奪下隊史第2座超級盃，大聯盟費城人隊球星哈波（Bryce Harper）賽前和隊友特別錄下影片展現「兄弟之愛」，最後也看著老鷹完成奪冠心願。
費城人下周就要展開春訓，全隊都很關注超級盃大戲，內野手史托特（Bryson Stott） 在影片中第一個露面，特別戴上美式足球頭盔，賣力為老鷹加油，強調全隊都會支持。
兩屆國聯MVP哈波也說，希望老鷹球員好好享受超級盃，找到比賽的樂趣，也要帶回冠軍。
哈波不諱言，以前是達拉斯牛仔隊的球迷，正是老鷹在NFL的強敵，但2019年從國民隊跳槽費城人後，都會支持同屬費城的老鷹。
老鷹前年在超級盃不敵酋長，3年內二度對決完成復仇，費城人本季最大目標是隊史第3座世界大賽，前兩次封王分別是1980、2008年；這支國聯老牌球隊從2009年起晉級季後賽6次，2009、2022年世界大賽爭冠失利，分別輸給洋基、太空人隊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言