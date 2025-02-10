快訊

NCC「750元之亂」民進黨團急赴政院反映民意 沈伯洋曝協調2解方

1月Gogoro賣不到千台 電動機車銷售慘烈超乎市場預期？

威力彩飆10.8億！今4生肖財運旺 這樣做有機會當富翁

超級盃／費城人球星哈波展現兄弟之愛 原是牛仔球迷開心老鷹封王

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

費城老鷹隊今天在第59屆NFL美式足球超級盃封王，以40：22擊敗堪薩斯市酋長隊，奪下隊史第2座超級盃，大聯盟費城人隊球星哈波（Bryce Harper）賽前和隊友特別錄下影片展現「兄弟之愛」，最後也看著老鷹完成奪冠心願。

費城人下周就要展開春訓，全隊都很關注超級盃大戲，內野手史托特（Bryson Stott） 在影片中第一個露面，特別戴上美式足球頭盔，賣力為老鷹加油，強調全隊都會支持。

兩屆國聯MVP哈波也說，希望老鷹球員好好享受超級盃，找到比賽的樂趣，也要帶回冠軍。

哈波不諱言，以前是達拉斯牛仔隊的球迷，正是老鷹在NFL的強敵，但2019年從國民隊跳槽費城人後，都會支持同屬費城的老鷹。

老鷹前年在超級盃不敵酋長，3年內二度對決完成復仇，費城人本季最大目標是隊史第3座世界大賽，前兩次封王分別是1980、2008年；這支國聯老牌球隊從2009年起晉級季後賽6次，2009、2022年世界大賽爭冠失利，分別輸給洋基、太空人隊。

費城人 費城老鷹 超級盃

延伸閱讀

超級盃／獨家分析：酋長超強防守拚3連霸 老鷹進化要復仇

超級盃／老鷹主宰戰場復仇封王 酋長挑戰空前3連霸失利

超級盃／費城老鷹復仇之旅大幅領先 酋長三連霸美夢恐終結

超級盃／美國總統川普觀戰寫歷史 現場噓聲歡呼聲參半

相關新聞

MLB／大谷孕妻、Decoy現身春訓基地 愛犬體型成意外焦點

道奇隊春訓腳步逼近，大谷翔平已經提前抵達訓練一周，今天孕妻真美子、愛犬Decoy一起與他現身訓練基地，漫步場上的畫面美如...

MLB／曝大谷翔平驚人自律 前天使教頭：為午場賽事晚上7點就跑去睡

大谷翔平可以成為偉大球員，絕對不是僥倖，前天使隊教頭尼文（Phil Nevin）近日在節目上透露他驚人的自律，為了早上1...

MLB／官網點名12位春訓必看投手 佐佐木朗希排第一、大谷翔平列外卡

大聯盟官網點名2025年春訓必看的12位投手，道奇隊佐佐木朗希排名第一，以35歲之姿跨出旅美步伐的菅野智之也入列，本季將...

超級盃／費城人球星哈波展現兄弟之愛 原是牛仔球迷開心老鷹封王

費城老鷹隊今天在第59屆NFL美式足球超級盃封王，以40：22擊敗堪薩斯市酋長隊，奪下隊史第2座超級盃，大聯盟費城人隊球...

MLB／初訪佐佐木朗希第一印象 道奇場邊記者：好謙虛

佐佐木朗希即將投入道奇隊春訓，為旅美生涯第一年展開備戰，道奇場邊主持人華生（Kirsten Watson）接受日本媒體訪...

日職／水手「萬用牛」出賽68場 32歲右投轉戰羅德原因能先發

日本職棒羅德隊今天宣布新洋投為32歲右投沃斯（Austin Voth），去年還在大聯盟水手隊中繼出賽68場，季後未獲續約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。