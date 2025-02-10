MLB／初訪佐佐木朗希第一印象 道奇場邊記者：好謙虛
佐佐木朗希即將投入道奇隊春訓，為旅美生涯第一年展開備戰，道奇場邊主持人華生（Kirsten Watson）接受日本媒體訪問，談到對朗希的第一印象，誇讚他的謙虛。
佐佐木朗希透過入札制度挑戰大聯盟，最終選擇道奇，與大谷翔平、山本由伸兩位前輩當隊友，球團先前為他舉辦加盟記者會，華生已有一對一訪問的機會，日本媒體也很好奇她對朗希的印象。
華生表示，先前只有透過影片看過朗希，但已經聽說了很多關於他的事蹟，加盟記者會那天首度見到本人，「僅管他擁有驚人天賦，很多球隊都在關注他，但聽到他說會以踏上大聯盟為目標，這顯示了他有多謙虛，所以我很期待看到他今年的表現。」
華生預計也將隨道奇一起造訪日本，採訪東京開幕系列賽，她說自己會的日文僅止於「謝謝」，而道奇陣中有三位日本選手，她笑說：「或許我該趁春訓找個人來教教我日文。」
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