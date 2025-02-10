MLB／大谷孕妻、Decoy現身春訓基地 愛犬體型成意外焦點

道奇隊春訓腳步逼近，大谷翔平已經提前抵達訓練一周，今天孕妻真美子、愛犬Decoy一起與他現身訓練基地，漫步場上的畫面美如畫報，還有一點引起球迷討論，就是Decoy的體型。

デコピンとキャチボール⚾︎ で遊ぶ 大谷翔平 選手と見守る 真美子 夫人に合流の 山本由伸 投手と愛犬の みかん ？

#大谷翔平 #デコピン

#ShoheiOhtani pic.twitter.com/IQv0MKevta — ながまさ時々🩲ジョーク (@9608_204) 2025年2月10日

道奇的春訓投捕報到日為美國時間2月11日，野手則在2月15日加入訓練。大谷今年將重啟投手身分，球隊春訓還沒正式展開，已經連續7天現身基地，今天身邊多了太太與愛犬，真美子穿著牛仔外套、黑色長褲，與一身輕裝的大谷走在一起，Decoy則緊跟在主人身旁。

日本媒體指出，這是真美子今年首度現身春訓基地，而照片一出，意外的是不少討論集中在Decoy的體型上，「Decoy是不是比預期更大隻啊？」「Decoy是不是又長大了？」也有球迷點出，「有沒有一種可能，是因為大谷太壯了，他抱著Decoy，才顯得牠很小隻。」

Such a beautiful couple 😝 pic.twitter.com/O7xSeraFrN — shobae 大谷翔平 ¹⁷ Ohtani Shohei ¹⁷ 🐶 (@shoheisaveus) 2025年2月10日

大谷的訓練課表在今天休息一天，成為Decoy的訓練日，大谷夫妻輪流拿著網球丟給Decoy撿，在春訓基地盡情奔馳。