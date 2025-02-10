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MLB／大谷孕妻、Decoy現身春訓基地 愛犬體型成意外焦點
道奇隊春訓腳步逼近，大谷翔平已經提前抵達訓練一周，今天孕妻真美子、愛犬Decoy一起與他現身訓練基地，漫步場上的畫面美如畫報，還有一點引起球迷討論，就是Decoy的體型。
道奇的春訓投捕報到日為美國時間2月11日，野手則在2月15日加入訓練。大谷今年將重啟投手身分，球隊春訓還沒正式展開，已經連續7天現身基地，今天身邊多了太太與愛犬，真美子穿著牛仔外套、黑色長褲，與一身輕裝的大谷走在一起，Decoy則緊跟在主人身旁。
日本媒體指出，這是真美子今年首度現身春訓基地，而照片一出，意外的是不少討論集中在Decoy的體型上，「Decoy是不是比預期更大隻啊？」「Decoy是不是又長大了？」也有球迷點出，「有沒有一種可能，是因為大谷太壯了，他抱著Decoy，才顯得牠很小隻。」
大谷的訓練課表在今天休息一天，成為Decoy的訓練日，大谷夫妻輪流拿著網球丟給Decoy撿，在春訓基地盡情奔馳。
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