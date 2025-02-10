MLB／曝大谷翔平驚人自律 前天使教頭：為午場賽事晚上7點就跑去睡

大谷翔平可以成為偉大球員，絕對不是僥倖，前天使隊教頭尼文（Phil Nevin）近日在節目上透露他驚人的自律，為了早上11點的先發，調整到晚上7點入睡。

尼文近日接受Podcast節目「Great Game Or What」訪問，聊到曾執教大谷的經驗，他表示，對教練來說，最好的選手就是不需要讓你擔心的選手，而大谷總是做好準備、照顧好自己的身體狀況，不需要為他的調整狀況擔心。

尼文回想起2023年在波士頓的一場比賽，因為當天舉辦波士頓馬拉松而需提早到當地時間早上11點開打，而他在那之前的一、兩周注意到那天正好是大谷的輪值先發日，因此他打了電話給大谷，詢問要不要延後一天登板。

尼文說：「他看了看賽程，然後說不用，因為前一天是下午1點的比賽，他說他可以晚上7點就睡，隔天11點出賽沒有問題。」

尼文還原聽到大谷說晚上7點就要睡覺的反應，「蛤？他說他要7點睡覺？是怎樣？」他坦言，「我不知道其他人是怎樣，我不可能7點躺下、閉上眼睛，就馬上睡著，但大谷就像就像機器一樣，進入睡眠模式，好好獲得休息，然後在正確的時間起床。」

尼文說，大谷從起床到入睡的所有時間，都用在讓自己成為世界最強選手上，「雖然這句話我已經說過很多年了，但我真的深信，我不認為我可以再遇到第二個像他這樣的人，他是如此優異、天賦洋溢，但他能成為最好球員背後的努力，是多數人無法看見的。」

大谷去年轉戰道奇隊第一季就奪冠，尼文也看了比賽，「看他臉上的表情，為道奇帶來的影響，也讓我相當開心，他真的很渴望贏球。」