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MLB／真邪惡帝國？道奇星際大戰夜 送上死星當套票禮
道奇隊休賽季瘋狂補強，讓外界紛紛稱呼他們為新一代「邪惡帝國」，而至少道奇球團也沒有避諱此事，今年球季的「星際大戰之夜」，特殊贈品正是故事中銀河帝國的太空要塞「死星（Death Star）」。
道奇隊去年就已經接連捕獲大谷翔平、山本由伸兩位球星，也拿下世界大賽冠軍，今年休賽季又網羅日本「令和怪物」佐佐木朗希、塞揚強投史奈爾（Blake Snell）、史考特（Tanner Scott）、耶茨（Kirby Yates）、金慧成等人。
壯盛軍容讓道奇隊不僅成為公認的邪惡帝國，更有球迷指稱正在「毀滅棒球」，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）日前也坦言，收到一些球迷信件反應，表達對於大聯盟缺乏薪資上限，可能造成競爭失衡的擔憂。
而今年在美國時間5月14日，道奇隊將在主場舉辦「星際大戰之夜」，並推出特殊套票，購買該套票的球迷可以獲得一顆「死星」，那是一座道奇球場的模型，上空懸著這個星際大戰中代表邪惡帝國的象徵，就有球迷說：「至少道奇隊承認他們是邪惡帝國了。」
道奇隊「星際大戰之夜」贈品：
Star Wars Night is back this season (Wednesday, May 14 vs. Athletics) pic.twitter.com/cSxx5m7Sv5— DodgersBeat (@DodgersBeat) February 6, 2025
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