MLB／真邪惡帝國？道奇星際大戰夜 送上死星當套票禮

道奇隊休賽季瘋狂補強,讓外界紛紛稱呼他們為新一代「邪惡帝國」,而至少道奇球團也沒有避諱此事,今年球季的「星際大戰之夜」,特殊贈品正是故事中銀河帝國的太空要塞「死星(Death Star)」。

道奇隊去年就已經接連捕獲大谷翔平、山本由伸兩位球星,也拿下世界大賽冠軍,今年休賽季又網羅日本「令和怪物」佐佐木朗希、塞揚強投史奈爾(Blake Snell)、史考特(Tanner Scott)、耶茨(Kirby Yates)、金慧成等人。

壯盛軍容讓道奇隊不僅成為公認的邪惡帝國,更有球迷指稱正在「毀滅棒球」,大聯盟主席曼弗瑞(Rob Manfred)日前也坦言,收到一些球迷信件反應,表達對於大聯盟缺乏薪資上限,可能造成競爭失衡的擔憂。

而今年在美國時間5月14日,道奇隊將在主場舉辦「星際大戰之夜」,並推出特殊套票,購買該套票的球迷可以獲得一顆「死星」,那是一座道奇球場的模型,上空懸著這個星際大戰中代表邪惡帝國的象徵,就有球迷說:「至少道奇隊承認他們是邪惡帝國了。」

