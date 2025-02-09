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MLB／大谷翔平連續自主訓練6天 基地吸百人到場讓史奈爾好吃驚

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平自主訓練依然吸引巨大關注。圖截自影片
大谷翔平自主訓練依然吸引巨大關注。圖截自影片

春訓還沒展開，道奇隊春訓基地的「大谷熱」已經降臨，大谷翔平連續第6天進行自主訓練，今天首度碰到假日，現場吸引約100人到場，讓新同學、兩屆塞揚投手史奈爾（Blake Snell）也直呼神奇。

大谷翔平連日來在位於亞利桑納的道奇春訓基地進行自主訓練，一傳十、十傳百之下，吸引越來越多球迷到訪，加上今天碰上美國時間周六，基地吸引約100名記者、球迷到場，以春訓展開前的自主訓練來說相當罕見。

大批群眾跟隨大谷腳步移動，媒體捕捉他的一舉一動，球迷希望有機會索取他的簽名，盛況讓初來乍到的史奈爾也覺得神奇；日本媒體Full-Count報導，「春訓還沒開始，大谷翔平已經是主角。」

大谷連續6天進行自主訓練，今天共投22球，持續朝恢復「二刀流」準備，這也將是他加入道奇後首度雙刀投入賽季。

道奇的春訓投捕報到日為美國時間2月11日，野手則在2月15日加入訓練，效力道奇的台灣旅美小將柯敬賢以已赴春訓基地報到，被捕捉到在大谷練打時也聚在外頭觀看。

史奈爾 大谷翔平 道奇

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