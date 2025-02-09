快訊

NBA／雙星缺席無礙！里夫斯狂轟45分創新高 湖人13戰11勝

大S才剛結束頭七！大陸導演嗆具俊曄「虛偽的人」

經典賽／徐翔聖將會合中華隊 日媒提及12強擊敗日本

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇教頭證實開始談延長合約 「希望感受自己價值」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）。 美聯社
道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）。 美聯社

道奇隊華麗的休賽季補強後，接下來展開與總教練羅伯茲（Dave Roberts）的延長合約洽談，羅伯茲雖表明專注力還是會放在備戰賽季，但也不諱言，會希望自己的「價值」被肯定。

羅伯茲過去9年執教道奇，全數進入季後賽，共8度取得國聯西區冠軍、4度稱霸國聯，加上2024年在內兩座世界大賽冠軍入手。羅伯茲的例行賽戰績為851勝506敗、勝率0.627，不計黑人聯盟在內，這是大聯盟史上目前最高的帶隊勝率，現役教頭中最接近羅伯茲的人為洋基隊布恩（Aaron Boone）勝率0.584。

羅伯茲目前手上的3年合約，今年就是最後1年，先前球團已經表態，將在完成陣容補強後，開始與羅伯茲的合約洽談，而他近日在節目上透露，已經開始與道奇談約。

羅伯茲表示，「現在才剛開始談而已，對我來說，我抱持期待，但專注力會放在贏得比賽上，希望繼續成為一位更好的總教練，協助選手為球季開打做好準備，打出一個好的賽季、取得另一座總冠軍。」

但羅伯茲也坦言：「希望一切自然地水到渠成，這關乎價值，我喜歡這支球隊，但當然你會希望可以感受到自己的價值。」

洋基 羅伯茲 道奇

延伸閱讀

MLB／宇宙道奇再升級 老將喊話衝單季120勝歷史新猷

MLB／投手大谷復出不投復健賽 只因打者翔平太重要

MLB／投球訓練中途遭「不速之客」闖入 大谷翔平竟完全沒輒

MLB／太神！道奇教頭列聖誕禮物清單 許願先發牛棚打者全到手

相關新聞

MLB／大谷翔平連續自主訓練6天 基地吸百人到場讓史奈爾好吃驚

春訓還沒展開，道奇隊春訓基地的「大谷熱」已經降臨，大谷翔平連續第6天進行自主訓練，今天首度碰到假日，現場吸引約100人到...

MLB／道奇教頭證實開始談延長合約 「希望感受自己價值」

道奇隊華麗的休賽季補強後，接下來展開與總教練羅伯茲（Dave Roberts）的延長合約洽談，羅伯茲雖表明專注力還是會放...

MLB／大谷翔平使用「特殊水球」訓練引注目 台幣1300買得到

道奇日籍二刀流巨星大谷翔平的一舉一動都是外界關注的焦點，近日他在進行自主訓練時，使用了被稱為「特殊水球」的訓練器具，再次成為球迷熱議的焦點。 據了解，這個「特殊水球」是一個直徑約30公分的器材，

MLB／「托天子」無奈洋基總管再提不移防三壘 社群發文「該翻下頁了」

洋基在去年交易大限前換來奇森姆（Jazz Chisholm Jr.），並將其從最熟悉的二壘或外野移防至三壘。近日，總管凱許曼（Brian Cashman）就在節目上重新談到此事，並提及最大問題是二壘手

影／棒球小將陽念希將赴美加入巨人隊 目標5年上大聯盟

18歲棒球小將陽念希加盟美職舊金山巨人隊，這個月將啟程赴美。母親吳馨怡透露，兒子從小就很有想法，小三主動說要學英文，小五...

MLB／宇宙道奇再升級 老將喊話衝單季120勝歷史新猷

道奇去年奪得世界冠軍仍不滿足，休賽季接連進行重大補強，也讓「宇宙戰艦」更加豪華。35歲老將羅哈斯（Miguel Rojas）近日上節目時就放話，表示球隊新賽季能夠挑戰120勝歷史新猷。 作為衛冕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。