MLB／道奇教頭證實開始談延長合約 「希望感受自己價值」

道奇隊華麗的休賽季補強後，接下來展開與總教練羅伯茲（Dave Roberts）的延長合約洽談，羅伯茲雖表明專注力還是會放在備戰賽季，但也不諱言，會希望自己的「價值」被肯定。

羅伯茲過去9年執教道奇，全數進入季後賽，共8度取得國聯西區冠軍、4度稱霸國聯，加上2024年在內兩座世界大賽冠軍入手。羅伯茲的例行賽戰績為851勝506敗、勝率0.627，不計黑人聯盟在內，這是大聯盟史上目前最高的帶隊勝率，現役教頭中最接近羅伯茲的人為洋基隊布恩（Aaron Boone）勝率0.584。

羅伯茲目前手上的3年合約，今年就是最後1年，先前球團已經表態，將在完成陣容補強後，開始與羅伯茲的合約洽談，而他近日在節目上透露，已經開始與道奇談約。

羅伯茲表示，「現在才剛開始談而已，對我來說，我抱持期待，但專注力會放在贏得比賽上，希望繼續成為一位更好的總教練，協助選手為球季開打做好準備，打出一個好的賽季、取得另一座總冠軍。」

但羅伯茲也坦言：「希望一切自然地水到渠成，這關乎價值，我喜歡這支球隊，但當然你會希望可以感受到自己的價值。」