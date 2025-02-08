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MLB／大谷翔平使用「特殊水球」訓練引注目 台幣1300買得到

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
大谷翔平使用「特殊水球」進行訓練，再次成為球迷熱議的焦點。圖截自影片
大谷翔平使用「特殊水球」進行訓練，再次成為球迷熱議的焦點。圖截自影片

道奇日籍二刀流巨星大谷翔平的一舉一動都是外界關注的焦點，近日他在進行自主訓練時，使用了被稱為「特殊水球」的訓練器具，再次成為球迷熱議的焦點。

據了解，這個「特殊水球」是一個直徑約30公分的器材，內部充滿液體，以其獨特的不規則水流運動，有效刺激體幹和全身肌肉，迫使使用者在進行各種動作時，不斷調整平衡與核心力量。

大谷翔平在自主訓練時，先是將「特殊水球」舉過頭頂，隨後下放的同時抬起左腳，並模仿投球動作進行反覆練習，試圖改善自己的投球流程和動作。

這項新奇器材迅速在社交媒體上引起廣泛關注，不少網友紛紛留言詢問：「這是什麼器具？」、「裡面竟然有水！」；也有粉絲讚嘆道：「這正是專業球員的態度，什麼都敢嘗試，永遠不會讓訓練變得單調！」

事實上，這個「特殊水球」在購物網站就能買到，售價6000日幣（約台幣1300元）。

這不是大谷翔平的訓練方式與器材引發注目。他在去年春訓時曾引進「1080 Sprint」等高科技訓練裝置，透過測量最高速度、加速度及左右平衡等數據，成功提升跑動能力，進而創下個人單季59次盜壘的紀錄。

除此之外，大谷也曾使用了一款價格約200美元（約台幣6500元）的迷你打擊機，針對內角球的練習，從而進一步完善自己的投打技能。

大谷翔平積極採取各種科學化且新型訓練設備的做法，再次證明了他對於提升自我成績表現和追求專業輔助、技術創新的無限熱忱。讓許多球迷與專家感嘆，正是這種競爭意識和追求卓越的態度精神，造就大谷翔平成為現代棒球的「獨角獸」。

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