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MLB／「托天子」無奈洋基總管再提不移防三壘 社群發文「該翻下頁了」

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基總管凱許曼近日在節目上重談托瑞斯不願移防三壘一事。 路透社
洋基總管凱許曼近日在節目上重談托瑞斯不願移防三壘一事。 路透社

洋基在去年交易大限前換來奇森姆（Jazz Chisholm Jr.），並將其從最熟悉的二壘或外野移防至三壘。近日，總管凱許曼（Brian Cashman）就在節目上重新談到此事，並提及最大問題是二壘手「托天子」托瑞斯Gleyber Torres）不願改站三壘。

凱許曼表示，原先的計畫是讓奇森姆擔任二壘手，托瑞斯則是移防三壘，但後者不願這麼做，最終才讓奇森姆轉任三壘，也意外打出成效，「雖然奇森姆最後在不熟悉的守備位置接受考驗，但表現得相當不錯，這讓我們新賽季有更多靈活性。」

事實上，奇森姆轉戰洋基之初托瑞斯就曾公開表達希望留在二壘，如今凱許曼再次將此事重提也不免讓他感到好氣又好笑，並在個人社群無奈發文回應「還來啊！翻到下一頁吧。」

托瑞斯在休賽季成為自由身，最終以以1年1500萬美元（約台幣4.9億）合約轉戰老虎，也算是將二壘位置「還給」奇森姆，但這也意味著洋基三壘手的位置出現空缺，將在培拉薩（Oswald Peraza）、卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）、勒梅修（DJ LeMahieu）與維瓦斯（Jorbit Vivas）等選出三壘手，同時也不排除在市場蒐羅外援。

Gleyber Torres MLB 托瑞斯 洋基

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