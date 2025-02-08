MLB／宇宙道奇再升級 老將喊話衝單季120勝歷史新猷

道奇去年奪得世界冠軍仍不滿足，休賽季接連進行重大補強，也讓「宇宙戰艦」更加豪華。35歲老將羅哈斯（Miguel Rojas）近日上節目時就放話，表示球隊新賽季能夠挑戰120勝歷史新猷。

作為衛冕軍，道奇在休賽季除了留住奪冠班底如「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）、崔南（Blake Treinen）和艾德曼（Tommy Edman）外，也大手筆簽下塞揚強投史奈爾（Blake Snell）、「令和怪物」佐佐木朗希、「大谷殺手」史考特（Tanner Scott）、明星終結者耶茨（Kirby Yates）、韓職盜壘王金惠成與外野手康佛托（Michael Conforto），陣容星度再升級。

道奇「邪惡帝國」瘋狂壯大，也讓羅哈斯在節目《Chris Rose Show》上放下豪語：「今年如果每個人都能保持健康，我們能贏下120場例行賽。」他接著表示，在球隊原有的強大基礎下又引進更多明星球員，「你就應該贏下這麼多場比賽。」

事實上在大聯盟歷史中從未有球隊能拿下單季120勝，目前的最高紀錄是小熊在1906年和水手在2001年得到的116勝，至於道奇隊史單季最多勝則是2022年的111勝，更是國聯百年來唯一拿到110勝以上的球隊。