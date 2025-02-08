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MiLB／鄭宗哲海盜農場最新排名第12 專家：仍有望成先發球員
《The Athletic》選秀專家洛爾（Keith Law）今天撰文分析海盜隊農場，台灣好手鄭宗哲被排在第12名，他認為鄭宗哲仍有機會成為一名先發野手。
鄭宗哲前年在高階1A和2A合計敲13轟，打擊率0.278，整體攻擊指數（OPS）0.808。去年整季只敲11轟，打擊率0.225，OPS值0.676，但季末仍被海盜拉上3A。
勞爾將鄭宗哲排在海盜農場第12，他提到鄭宗哲去年休賽季跑去一家「他不打算點名的訓練機構」，試圖改變揮棒方式來提升擊球仰角，結果換來的是比前年還少2轟，整體打擊數據崩盤。
不過勞爾評價，鄭宗哲仍是頂尖防守型游擊手，跑壘能力也頂級。即使去年打擊表現不佳，但沒有慌亂追打壞球，代表打擊基礎還在，仍有機會發展成為一名先發野手。
勞爾認為，鄭宗哲是一名以高擊球率為主的打者，偶爾能靠精準選球逮住適合的球敲出全壘打，如果海盜球團能讓他放棄這些改變，回歸原本的打法，表現應該會回穩。
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