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MLB／響尾蛇補強「超有感」 卡洛爾喊話：新賽季戰績會非常好

聯合新聞網／ 綜合報導
響尾蛇休賽季積極補強讓卡洛爾超有感，更喊話新賽季球隊戰績會相當出色。 美聯社
響尾蛇休賽季積極補強讓卡洛爾超有感，更喊話新賽季球隊戰績會相當出色。 美聯社

響尾蛇休賽季動作頻頻，先是從金鶯找來塞揚強投柏恩斯（Corbin Burnes），接著引進J.奈勒（Josh Naylor）填補金手套一壘手沃克（Christian Walker）離隊空缺，積極補強讓卡洛爾Corbin Carroll）超有感，在受訪時更喊話新賽季球隊戰績會相當出色。

去年響尾蛇就表現優異，打下了89勝73敗的戰績，可惜距離季後賽殿堂僅一步之遙。為了更進一步，球團休賽季網羅一眾優質球星，讓卡洛爾盛讚制服組操作，「能夠簽下他們對球隊很有意，只要防守紮實能幫助到投手，並在進攻端有所發揮，我們的戰績應該會非常好。」

另外，卡洛爾談到王牌級強投柏恩斯，並感到非常興奮，「我在生涯中大概和柏恩斯對決了6次，他的投球真的極具宰制力，這是大家都知道的。」

卡洛爾的發揮也是響尾蛇能否踏進季後賽紅土的關鍵，相比2023年勇奪新人王的身手，他在去年的表現並不穩定，直到下半季才強拉尾盤繳出17轟，但整季僅敲出22轟74分打點，打擊率0.231、整體攻擊指數（OPS）.749都退步。對此他也坦言是生涯第1年遇到這樣的狀況，「這一年我沒有達到自己期望的表現，這確實對我的心理造成了一些影響，但經過這些事能幫助我繼續前進。」

Corbin Carroll 卡洛爾 響尾蛇

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