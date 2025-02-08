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MLB／韓媒評水原一平事件 「全世界最幸運男人的墮落」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
水原一平。 美聯社
水原一平。 美聯社

大谷翔平前翻譯水原一平驚天竊案昨天開庭量刑，法院宣判57個月徒刑及3年預後監督，需賠償近1700萬美元，事件全球關注，南韓媒體形容此事件，直言是全世界最幸運的男人墜入深淵。

水原一平作為大谷旅美路上的貼身翻譯，從2018年效力天使隊開始，一直都是大谷最信任的夥伴，在外界眼中被刻畫為一位用心照顧大谷日常、職場生活的萬能幫手，行情也跟著水漲船高，卻在去年3月爆出驚世醜聞，藉由翻譯職務之便，掌握大谷個人信息，私自動用大谷帳戶，「人設」一夕崩盤。

水原案的宣判全球關注，日本、美國及世界各地媒體報導，南韓媒體Sports Chosun報導開頭即提到，「種種愚蠢決定的結果，就是這位在超級球星身邊的最受關注翻譯墜入無止盡的黑暗。」

文中提到：「水原遇見大谷，原本可以因此獲得的事業和利益，如今都失去了，他的人生走入黑暗，本該是世界上最幸運的人，正面臨一場最大的試煉。」

大谷翔平 天使 水原一平

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