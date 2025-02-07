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桌球／對戰林詩棟吞6連敗 林昀儒無緣新加坡大滿貫四強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林昀儒無緣WTT大滿貫賽新加坡站男單四強。圖／取自WTT官網
林昀儒無緣WTT大滿貫賽新加坡站男單四強。圖／取自WTT官網

我國桌球好手林昀儒今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽一日兩戰，在男雙先與高承睿攜手搶下決賽門票後，男單八強賽則是提前遭遇明天男雙爭冠對手之一的中國大陸林詩棟，最終以2：11、11：5、9：11、7：11、6：11敗下陣來，無緣四強。

男單世界排名第11名的林昀儒，本周在WTT新加坡大滿貫賽單、雙打並進，其中雙打首度與高承睿合拍就闖進到決賽，並將在明天與大陸組合林詩棟／王楚欽爭冠。

至於單打賽事，林昀儒在晉級到八強賽後，今天則是對上世界排名第二名的林詩棟，雙方過去5度對戰林昀儒都吞下敗仗，而今天首局林詩棟也先發制人，以11：2先下一城，但第二局林昀儒隨即作出調整，以11：5扳平。

第3局雙方則是展開激烈拉鋸，雙方分差一路維持在2至3分，最終由林詩棟以11：9超前，第四局雙方再度打出7：7開局，但關鍵時刻林詩棟先是靠著強勁的正拍取分，林昀儒又連續發生回擊失誤，以11：7取得局數3：1聽牌優勢，最終林詩棟再以11：6拿下勝利與四強賽門票，同時也是對戰林昀儒的6連勝。

林昀儒 王楚欽 高承睿

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