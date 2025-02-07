MLB／雙「冠軍」同框！弗里曼逗貓反差感爆棚 網友直呼太可愛

道奇MVP強打弗里曼（Freddie Freeman）在率隊奪下世界冠軍後，領養了一隻貓咪，並命名為「冠軍（Champ）」。近日妻子喬西（Chelsea Freeman）就在社群發布動態，分享老公逗貓畫面。溫馨模樣讓一眾網友融化，這位硬漢的可愛反差也再度大圈粉。

弗里曼在去年世界大賽中帶傷上陣狂敲4轟12打點，包含一記驚天的逆轉滿貫砲，幫助道奇順利奪冠外，他也用超狂表現贏得MVP殊榮。就在奪冠後幾天，他的8歲兒子查理（Charlie）突然向他請求領養一隻貓咪，最終弗里曼夫妻倆在洛杉磯非營利組織「流浪貓聯盟」與「冠軍」相遇。

昨天喬西便發布了一則IG限時動態，影片中弗里曼將「冠軍」抱在懷中，牠也放鬆的認主人擺佈，超可愛互動甚至會讓人忘記，弗里曼是曾經帶著腿傷在大聯盟狂敲全壘打的「硬漢」。

Just two World Series Champs hanging out 🐱



📹: chelseafreeman5/IG pic.twitter.com/1unewomU5n — MLB (@MLB) 2025年2月6日

影片發布後網友們也再度被圈粉，留言直呼「要怎麼討厭弗里曼」、「停止再給我更多喜歡弗里曼的理由了，謝謝」、「太可愛了！！！」、「我愛死大聯盟的貓咪爸爸們了」。