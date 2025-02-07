MLB／去年代表古巴打12強 前白襪強打1年500萬美元轉戰天使

《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，前白襪古巴強打孟卡達（Yoan Moncada）新賽季以1年500萬美元（約台幣1.64億）合約加盟天使。

孟卡達在2015年以小聯盟約前往紅襪，並在隔年登上大聯盟，不過同年成為球隊交易強投塞爾（Chris Sale）的包裹，並被送到白襪，成為長達8年的芝加哥人。轉隊後他在2019年打出生涯代表作，出賽132場敲出25轟、79分打點，打擊三圍.315／.367／.548，整體攻擊指數（OPS）上看0.915。

不過在這之後孟卡達的表現逐年下滑，直到去年因傷僅出戰12場，是他除菜鳥年外最低出場次數，並且沒有繳出任何1轟與打點。值得注意的是，休賽季他披上古巴球衣征戰世界12強棒球賽，出賽4場進帳2安、1打點，並吞下6K。

根據古巴記者羅梅洛（Francys Romero）透露，先前小熊也對孟卡達感興趣，並開出1年約300萬美元（約台幣9840萬）的報價，不過最終被拒絕。