MLB／球迷憂道奇強得無法無天 聯盟主席收到設薪資上限建議

已是去年世界大賽冠軍的道奇隊，在這個冬天戰力持續升級，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）坦言，有收到一些球迷信件，表達對於大聯盟缺乏薪資上限，可能造成競爭失衡的擔憂。

曼弗瑞表示，「這是我們必須警惕的議題，我們必須關注、並且決定是否有方法可以減緩這樣的擔憂，確保在未來擁有具有競爭力、健全的比賽。」

曼弗瑞不諱言，道奇是一支運作良好且成功的團隊，「他們所做的每件事都符合規定，他們試圖給予他們的球迷最好的商品，這些都是正向的，但確實有些來信反映，其他市場的球迷擔心自家球隊的競爭力。」他表示，對於球迷的擔憂，大聯盟也會注意，但他也強調：「如果要把錯歸咎給道奇，我並不站在這一派陣營。」

對於有球迷建議設置薪資上限，曼弗瑞表示，距離現行勞資協議到期還有兩年，勞資雙方可以提早展開協商，越早開啟這項討論，加入越多意見，越有可能集結出對大聯盟整體最好的決定。

站在球員立場自然反對設立薪資上限，這也是1994、95年導致大罷工的原因之一。

金鶯隊老闆魯賓斯坦（David Rubenstein）是設置薪資上限的擁護者，即便是過去的「邪惡帝國」洋基隊，也承認要跟上道奇的花錢補強方式很困難，老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）在日前受訪時提到，「對於多數老闆來說，要做到像他們（道奇）那樣都很困難，必須取決花了錢是否有看到成效，就算砸錢補強陣容，還必須度過一個相對無傷無病影響的賽季才有可能看到成果。」