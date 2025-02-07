快訊

吳春城壯世代標案遭質疑海撈11億 北檢分他字案查貪汙圖利

外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝會引發3後果「絕對不可以」

教授人才枯竭私校被挖角 最大退休潮仍還沒到

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／被讚球鞋熱銷勝過喬丹、布萊恩 大谷翔平苦笑

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇隊球星大谷翔平的球鞋「Ohtani 1」超夯。 美聯社
道奇隊球星大谷翔平的球鞋「Ohtani 1」超夯。 美聯社

道奇隊球星大谷翔平的球鞋「Ohtani 1」有多夯？美國廣播節目主持人瓦塞格（David Vassegh）抱怨想買沒尺寸，「比Air Jordon跟布萊恩（Kobe Bryant）球鞋還要熱門。」

大谷翔平日前接受洛杉磯當地廣播KLAC的「Dodger Talk」節目訪問，瓦塞格介紹他的到來時，除了談及大谷翔平剛拿下第3座MVP，聯名球鞋也在熱賣中，「我想買一雙Ohtani 1，結果剩下的尺寸只有16號（34公分），我的尺寸是10.5號（28.5公分）。」

大谷翔平聽到這樣的歡迎詞也苦笑了一下，對於球鞋如此熱賣，大谷也感謝球迷的支持，「我們在設計的時候，花了很多時間討論。」

New Balance為大谷翔平打造的專屬球鞋在去年季中推出，當時為釘鞋款式，瓦塞格想買的「Ohtani 1 Trainer Lab Work」是在今年1月底推出的膠底訓練鞋，在官網售價是125美元（約台幣4100元）。

瓦塞格也詢問大谷翔平加入道奇的想法，而能夠在道奇球迷前面打球，大谷翔平表示自己感受到很棒的熱情，今年球季才剛開始，自己還在準備很多事情，「但一樣期待在道奇球迷前面展現。」

今年道奇也將與小熊隊在日本東京舉行海外開幕戰，大谷翔平表示，能夠在家鄉球迷面前打球的機會並不多，兩隊也都有滿多日本球員，「希望我們能夠贏下幾場比賽，讓球迷離開時想著道奇藍。」

大谷翔平也將在今年重拾二刀流，瓦塞格表示自己很期待看到大谷第一次穿著道奇球衣投球，大谷也說自己還不確定何時會登板，「但會努力讓這個時刻早些到來，也會全力為球隊拿下勝利。」

而大谷翔平在招募佐佐木朗希加入道奇時出了一臂之力，大谷也在節目中表示，兩人因為世界棒球經典賽而認識，「當時他要來美國，我希望他能夠成功，當然也希望他加入道奇，但作為朋友，我只希望他成功。」

佐佐木朗希 大谷翔平 道奇

延伸閱讀

從33年到57個月！大谷翔平御用翻譯水原一平侵占案獲得輕判

MLB／大谷翔平前翻譯水原將量刑 竊1700萬美元最高判33年

MLB／投手大谷復出不投復健賽 只因打者翔平太重要

MLB／投球訓練中途遭「不速之客」闖入 大谷翔平竟完全沒輒

相關新聞

MLB／「不悔過還公開抱怨大谷」 水原一平求情信無用判刑57個月

大谷翔平前翻譯水原一平驚天竊案今天開庭量刑，法院宣判57個月徒刑及3年預後監督，需賠償近1700萬美元，其中包括支付給美...

MLB／被讚球鞋熱銷勝過喬丹、布萊恩 大谷翔平苦笑

道奇隊球星大谷翔平的球鞋「Ohtani 1」有多夯？美國廣播節目主持人瓦塞格（David Vassegh）抱怨想買沒尺寸...

MLB／大谷翔平前翻譯水原將量刑 竊1700萬美元最高判33年

大谷翔平前翻譯水原一平涉嫌盜用這位道奇隊球星近1700萬美元案，6日將在洛杉磯聯邦法院宣判。根據認罪協議，水原承認在兩...

MLB／洋基「法官」賈吉迎來新身份！與妻子迎接愛女誕生

紐約洋基隊強打「法官」賈吉（Aaron Judge） 今日在社群媒體Instagram宣布喜訊，他與妻子布拉克斯基（Samantha Bracksieck）在1月27日迎來兩人第一個孩子，正式升格為父

MLB／分分合合又回大都會 阿隆索簽2年5400萬美元合約

大都會隊與阿隆索（Pete Alonso）談約一度陷入僵局，今天傳出「北極熊」依舊回窩，雙方將簽下2年、5400萬美元合...

MLB／遊騎兵將為他立銅像 貝爾崔：想要帥一點

美國職棒大聯盟遊騎兵隊今天宣布安德魯斯（Elvis Andrus）入主球隊名人堂的喜訊外，也透露8月將揭曉貝爾崔（Adr...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。