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MLB／「不悔過還公開抱怨大谷」 水原一平求情信無用判刑57個月

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平前翻譯水原一平驚天竊案今天開庭量刑，法院宣判57個月徒刑及3年預後監督，需賠償近1700萬美元 法新社
大谷翔平前翻譯水原一平驚天竊案今天開庭量刑，法院宣判57個月徒刑及3年預後監督，需賠償近1700萬美元 法新社

大谷翔平前翻譯水原一平驚天竊案今天開庭量刑，法院宣判57個月徒刑及3年預後監督，需賠償近1700萬美元，其中包括支付給美國國稅局的110萬美元，水原方日前提交給法官的求情信，不僅沒能打動對方，檢察官稱此舉反而更證明水原絲毫沒有悔過，至今還在為自己的犯罪找理由。

法官霍康柏（John W. Holcomb）表示，「就我看來，1700萬美元的竊盜金額是驚人地高，超過多數人一生可賺到的金額，甚至是好幾輩子都不一定賺得到。」

加州中區法院檢察官麥克納利（Joseph T. McNally）指出，這是一起典型的不法之人利用被害人對自己的信任而從事的犯罪行為，「大谷先生在這起案件中是受害者，他的錢被偷了，被水原利用且掠奪。」

檢察官在量刑備忘錄中寫下，水原的行為傷害大谷的聲譽與商譽，「儘管許多證據顯示大谷對於此事毫不知情，但仍有多位公眾人物持續質疑大谷先生，為何沒注意到特定帳戶管理不善。毫無疑問，大谷確實是受害者，且會持續因此事受到傷害。」

水原的代理律師弗里曼（Michael G. Freedman）聲稱，水原之所以會欠下那麼大一筆債務，是因莊家知道他為大谷工作，給了他鉅額投注信用額度，從而引發賭癮；水原日前向法官提交求情信，訴說自己在大谷身邊是個苦命勞工，領著微薄薪水，過著入不敷出的生活，只為全天候照顧大谷，其中的謊言不僅一一被拆穿，更被視為根本沒有悔過之心的證據。

檢察官表示，「被告因自身的詐欺、謊言受到全球關注，因此表現出羞愧，但他不僅沒有表現出真正的悔意，更為竊取大谷的錢試圖尋找正當理由，不是利用機會道歉、悔過，而是透過公開文件抱怨大谷、抱怨工作。」他說這封信扭曲事實、避重就輕，毫無可信度，反而削弱了水原方爭取減刑的力度。

大谷翔平 弗里曼 水原一平

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