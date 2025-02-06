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MLB／洋基「法官」賈吉迎來新身份！與妻子迎接愛女誕生

聯合新聞網／ 綜合外電報導
「法官」賈吉。 美聯社
「法官」賈吉。 美聯社

紐約洋基隊強打「法官」賈吉（Aaron Judge） 今日在社群媒體Instagram宣布喜訊，他與妻子布拉克斯基（Samantha Bracksieck）在1月27日迎來兩人第一個孩子，正式升格為父母。

賈吉於IG上分享愛女的照片，並透露小公主取名為 諾拉·蘿絲·賈吉（Nora Rose Judge），開心表示：「這是不可思議的一週，迫不及待期待我們三人一起創造美好回憶！」

這位32歲的重砲打者去年賽季表現驚人，繳出58支全壘打、144分打點，打擊率3成22，整體攻擊指數（OPS）達1.159，成功奪下 美聯全壘打王、打點王，並獲選為 生涯第二座美聯年度 MVP。

賈吉與莎曼莎的愛情長跑始於高中時期，兩人於2021年12月步入禮堂，如今迎來家庭新成員，也讓「法官」在球場之外迎接全新的人生篇章。

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